به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور، چند مرکز مرتبط با زیرساخت‌های انرژی و صنایع نظامی اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، یک پست برق در محدوده شهر بیلا تسرکوا در استان کی‌یف، یک پست برق در شهر چرکاسی، یک پست برق در محدوده شهر کریفیی ریه در استان دنیپروپتروفسک و یک پست برق در استان وینیتسا از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری حامل سلاح و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین در آب‌های دریای سیاه در جنوب غربی اودسا هدف قرار گرفته است.

براساس بیانیه این وزارتخانه، کارخانه «گلوبینسکی» در استان پولتاوا نیز که برای مونتاژ و انبار پهپادها مورد استفاده قرار می‌گرفت از دیگر اهداف حملات بوده است.

حملات به زیرساخت‌های انرژی مورد استفاده اوکراین در هفته‌های اخیر تشدید شده است.