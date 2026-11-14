به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدجواد زارع بیدکی، از کشف یک کارگاه تولید مشروبات الکلی و دستگیری یک نفر در بخش خضرآباد خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش و با هماهنگی قضایی، مأموران انتظامی و سپاه شهرستان با حضور در محل، از یک انبار مجاور منزل مسکونی در یکی از روستاهای بخش خضرآباد بازرسی کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک کارگاه تولید مشروبات الکلی شناسایی و مقادیری از اقلام و تجهیزات مورد استفاده در تهیه این محصولات، از جمله دستگاه تقطیر، کشمش، شکر و سایر ملزومات کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر ادامه داد: در این عملیات حدود ۵۰۰ لیتر مایع حاوی الکل و همچنین حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد اولیه که برای تهیه حدود ۲ هزار لیتر مشروبات الکلی در حال آماده‌سازی بود، کشف شد.

زارع بیدکی همچنین از کشف یک قبضه سلاح شکاری در جریان بازرسی از منزل صاحبخانه خبر داد و گفت: وضعیت مجوز سلاح کشف‌شده در دست بررسی است.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده تصریح کرد: دو نفر دیگر از متهمان متواری هستند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آن‌ها در حال انجام است.