محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه اظهار کرد: طی این مدت، نیروهای امدادی هلالاحمر استان در ۶۶ مورد حادثه حضور یافتند و به ۱۴۸ حادثهدیده امدادرسانی کردند.
وی افزود: در جریان این حوادث، ۱۳۱ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۴۳ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۸ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای بهکارگیریشده در این عملیاتها گفت: در مجموع، ۷۳ تیم عملیاتی متشکل از ۱۹۱ نیروی امدادی در حوادث هفته گذشته مشارکت داشتند.
وی ادامه داد: برای پشتیبانی از عملیاتهای امدادی، ۶۰ دستگاه خودروی عملیاتی نیز به کار گرفته شد و امدادگران در بخشهای مختلف از جمله حوادث جادهای، کوهستان، حوادث مرتبط با محیطهای آبی و خدمات امداد شهری فعالیت کردند.
مومنی با بیان اینکه حوادث ترافیکی بیشترین سهم را در مأموریتهای امدادی هفته گذشته داشتند، تصریح کرد: از مجموع عملیات انجامشده، ۳۶ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۲ مورد مربوط به حوادث کوهستان، ۲ مورد مربوط به حوادث محیطهای آبی و ۱۸ مورد مربوط به مراجعات حضوری بود.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، هشت مورد فوریت پزشکی و ۶ مورد نجات فنی در گزارش عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ثبت شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: امدادگران این جمعیت در تمامی این مأموریتها با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر، انتقال مصدومان و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث، در صحنه حضور یافتند.
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