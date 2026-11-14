به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب شنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سرکویر هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی دامغان به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند.

وی با تاکید اینکه خودرو برای بررسی بیشتر متوقف شد، ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی خودرو، یک هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه توضیح داد: خودروی حامل سوخت توقیف و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

عرب از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.