به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی دامغان اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان، مأموران پاسگاه انتظامی سرکویر با همکاری یگان تکاوری، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران با توجه به ظن ایجاد شده، خودرو را متوقف کرده و با انجام بررسی‌های بیشتر و بازرسی دقیق از قسمت‌های مختلف آن، موفق به کشف شش کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که به شیوه‌ای ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به دستگیری راننده خودرو در این عملیات بیان کرد: مواد مخدر کشف‌شده ضبط و متهم نیز پس از تشکیل پرونده و تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به اتهام به مراجع قضایی تحویل داده شد.

عرب با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، اظهار کرد: برخورد با سوداگران مرگ و شناسایی مسیرهای انتقال مواد مخدر از اولویت‌های مأموران انتظامی است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت اجتماعی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اختیار مأموران قرار دهند تا زمینه برخورد به موقع با این افراد فراهم شود.