به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، گردان‌های القسام اعلام کرد که سمیر محمود ابو یونس، معروف به «ابومحمود»، عضو شورای نظامی کل این گردان‌ها و فرمانده تیپ رفح، شامگاه شنبه در عملیات ترور رژیم اسرائیل به شهادت رسید.

گردان‌های القسام افزود: ابو محمود در چندین عملیات ویژه و مقابله با یورش‌های ارتش رژیم اسرائیل مشارکت داشت و در جریان انتفاضه الاقصی از فرماندهان فعال این جنبش بود.

بر اساس بیانیه القسام، این مجاهد از مهم‌ترین فرماندهانی بود که در برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشت.

در همین راستا، چنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نیز با صدور بیانیه‌ای، شهادت فرمانده تیپ رفح را اعلام کرد و آن را تسلیت گفت.

این جنبش افزود که این مجاهد در حمله هوایی اسرائیل به منطقه المواصی در خان‌یونس در جنوب نوار غزه شهید شده است.