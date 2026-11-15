به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مردم فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه پیکرهای ۷۰ شهید را که گروه‌های امداد و نجات طی روزهای گذشته از مناطق مختلف شمال نوار غزه بیرون کشیده بودند، تشییع کردند. این در حالی است که هزاران خانواده دیگر در غزه همچنان در انتظار یافتن پیکر فرزندان و بستگان خود هستند و کمبود شدید تجهیزات و امکانات لازم برای عملیات جست‌وجو و آواربرداری، رنج آن‌ها را دوچندان کرده است.

دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه، اعلام کرد که پیکرهای این ۷۰ شهید طی روزهای گذشته از مناطق مختلف شمال غزه بیرون کشیده شده‌ است.

وی توضیح داد که یافتن پیکر شهدا، با وجود تلخی و دشواری این صحنه، پس از انتظاری طولانی تا اندازه‌ای به خانواده‌ها آرامش می‌دهد؛ به‌ ویژه خانواده مفقودانی که از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند و حتی مکان مشخصی ندارند که بتوانند برای زیارت یا دعا به آنجا بروند.

این فاجعه با باقی ماندن شمار دیگری از شهدا و مفقودان در زیر آوار خانه‌ها و تأسیساتی که در حملات رژیم صهیونیستی ویران شده‌اند، ابعاد گسترده‌تری یافته است. گروه‌های دفاع مدنی و امداد و نجات برای دسترسی به قربانیان و بیرون کشیدن پیکرهای آنان با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند؛ دشواری‌هایی که ناشی از ویرانی گسترده، کمبود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات فنی تخصصی و نیز محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود نیازهای اساسی به نوار غزه در نتیجه محاصره اسرائیل است.

این مقام فلسطینی تأکید کرد که مردم فلسطین حق دارند پیکر شهدای خود را تحویل بگیرند و با حفظ کرامت انسانی به خاک بسپارند. وی از جامعه جهانی خواست فوراً برای حمایت از گروه‌های امداد و نجات اقدام کند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، زمینه رفع محاصره و ورود تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار را فراهم آورد.

البرش همچنین از جهانیان خواست برای پایان دادن به رنج خانواده‌های فلسطینی مداخله کنند، چرا که در شرایط کنونی، تحویل گرفتن پیکر شهدا و دفن آنها مطابق با آیین‌های مذهبی و اصول کرامت انسانی، به یکی از ابتدایی‌ترین خواسته‌های خانواده‌های داغدار تبدیل شده است.