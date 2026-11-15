به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه شنبه در یادواره ۹ شهید روستای میان‌آباد شهرستان گرگان، با اشاره به پیام شهدا برای نسل‌های امروز اظهار کرد: شهدا با انتخاب مسیر ایثار و فداکاری، وظیفه خود را ادا کردند و اکنون مسئولیت ادامه راه آنان بر عهده مردم و نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، آزادسازی خرمشهر، دفاع از حرم و مقابله با فتنه‌ها، همواره پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند و امروز نیز با حضور مستمر در صحنه، دشمنان را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه دشمن در عرصه‌های مختلف نظامی و سیاسی به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: مقابله با این فشارها نیازمند تقویت ایمان، شناخت نقشه‌های دشمن و برخورداری از بصیرت است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش، وحدت ملی را ضرورتی اساسی دانست و گفت: همه مردم با هر سلیقه، گرایش سیاسی و سبک زندگی باید حول محور ایران، پرچم ولایت و رهبری در کنار یکدیگر باشند و اجازه ندهند اختلاف‌افکنی، انسجام جامعه را خدشه‌دار کند.

وی همچنین با اشاره به روحیه ایستادگی مردم در دفاع از کشور خاطرنشان کرد: آمادگی مردم برای مشارکت در دفاع از سرزمین، نشان‌دهنده پیوند عمیق آنان با ایران و عزم جدی برای مقابله با تهدیدهاست.

فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: ماندن در میدان، بصیرت، استقامت و حرکت در مسیر شهدا، رمز عبور از توطئه‌هاست و تداوم این مسیر نیز در گرو حفظ وحدت و تبعیت از ولایت و رهبری خواهد بود.