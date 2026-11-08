به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج، استقبال از پیکر شهید گمنام و اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی اظهار کرد: گنبدکاووس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری میزبان پیکر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و حضور این شهید در مدارس دخترانه و پسرانه، مساجد، اداره زندان، گلزار شهدای خوشنام و تجمعات شبانه مردم شهرستان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: پیچیدن عطر شهادت، افتخاری بزرگ برای گنبدکاووس است و باید زمینه حضور پرشور مردم در مراسم استقبال و برنامه‌های مرتبط با این شهید فراهم شود.

هاشمی با تبریک در پیش بودن هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر گفت: بسیج به‌عنوان یک نیروی مردمی همواره در عرصه‌های مختلف از جمله سازندگی کشور، خدمت به مردم، دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و جان‌فدایی برای ایران پیشرو و پیشقدم بوده است.

وی با اشاره به برنامه اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی از گنبدکاووس به مناطق عملیاتی جنوب کشور افزود: برای کمک به اعزام دانش‌آموزان باید از همه ظرفیت‌های ادارات و نهادها، به‌ویژه مسئولیت اجتماعی مدارس غیردولتی شهرستان استفاده شود.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر ضرورت حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از شهید گمنام و برنامه‌های بزرگداشت هفته بسیج خاطرنشان کرد: شهید و بسیج متعلق به همه مردم است و باید مشارکت فعال در برنامه‌های مرتبط با آنها داشته باشیم.

سیدیحیی قاضوی نیز با اشاره به نقش مردمی بسیج گفت: بسیج برآمده از مردم و برای مردم است و همواره حضوری فعال در عرصه‌های گوناگون صیانت از ارزش‌های انقلاب و خدمت به مردم دارد.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه گنبدکاووس افزود: در هفته بسیج امسال برنامه‌های متنوعی براساس روزشمار این هفته از جمله رژه خودرویی و موتوری، یادواره شهدا، دیدار با خانواده شهدا، برپایی میزهای خدمت، دیدار با ائمه جمعه و نشست‌های تبیینی و بصیرتی پیش‌بینی شده و در حال تدوین نهایی است.

قاضوی با اشاره به برنامه اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی اظهار کرد: سهمیه امسال این برنامه، اعزام ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر گنبدکاووس طی آبان و آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور است.