به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با هفته کتاب ۱۴۰۵، سماوا از چند عنوان کتاب صوتی جدید با صدای هنرمندان شناخته‌شده رونمایی می‌کند و برای دومین سال متوالی، اجرای زنده کتاب صوتی را در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد کرد.

این مجموعه به مناسبت هفته کتاب و با هدف ترویج فرهنگ شنیدن کتاب، برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به انتشار آثار صوتی جدید، برگزاری اجرای زنده کتاب صوتی در میدان انقلاب و ارائه تخفیف ویژه به مخاطبان اشاره کرد.

در بخش انتشار آثار جدید، مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دار» از انتشارات شهید کاظمی، با صدای رضا خضرایی، گوینده باسابقه رادیو و دوبله، در قالب کتاب صوتی رونمایی می‌شود.

این مجموعه شامل چهار اثر «مردی که می‌خواست زنده بماند» نوشته فائضه غفارحدادی، «مردی که نمی‌خواست دیده شود» نوشته مرضیه اعتمادی، «مردی که می‌توانست پرواز کند» نوشته سیدمحمدیوسف جلالی و «مردی که هوای آسمان را داشت» نوشته زینب‌سادات طباطبایی است که به روایت زندگی چهار تن از فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه می‌پردازد.

همچنین کتاب «پسری به نام سنگ کلیه» نوشته زهرا نعیمی از انتشارات مهرک، با صدای سعید شیخ‌زاده، مدیر دوبلاژ، صداپیشه و مجری شناخته‌شده، از دیگر آثار جدید سماواست. این کتاب با زبانی طنز و روایتی متناسب با دنیای نوجوانان، به موضوعاتی همچون خودشناسی، اعتمادبه‌نفس و مواجهه با چالش‌های دوران نوجوانی می‌پردازد.

کتاب «کارگران دریا» اثر مشهور ویکتور هوگو با ترجمه اردشیر نیک‌پور از انتشارات امیرکبیر نیز با صدای محمد شعبان‌پور، بازیگر سینما و تئاتر، به جمع آثار صوتی سماوا اضافه خواهد شد. این رمان کلاسیک، داستانی از تلاش، عشق و رویارویی انسان با نیروهای طبیعت را روایت می‌کند.

بازگشت اجرای زنده کتاب صوتی به میدان انقلاب

از دیگر برنامه‌های سماوا در هفته کتاب امسال، برگزاری اجرای زنده کتاب صوتی در میدان انقلاب تهران است؛ رویدادی که سال گذشته با اجرای متفاوت و بحث‌برانگیز ایوب آقاخانی در ویترین فروشگاه سوره مهر میدان انقلاب، توجه رهگذران و مخاطبان را به خود جلب کرد.

در این برنامه، گویندگی کتاب صوتی برای نخستین‌بار در قالب این رویداد، از فضای استودیو به ویترین فروشگاه آمد و مخاطبان توانستند از نزدیک شاهد اجرای هنرمند و فرایند خوانش کتاب باشند.

سماوا امسال نیز در روزهای دوشنبه، ۲۵ و چهارشنبه، ۲۷ آبان‌ماه این رویداد را در میدان انقلاب تهران برگزار می‌کند. جزئیات برنامه، ساعت اجراها و اسامی هنرمندان حاضر به‌زودی اعلام خواهد شد.

تخفیف ۴۰ درصدی کتاب‌های صوتی سماوا در هفته کتاب

همزمان با برگزاری این برنامه‌ها، تمامی کتاب‌های صوتی سماوا از ۲۰ آبان تا اول آذرماه ۱۴۰۵ با ۴۰ درصد تخفیف در پلتفرم‌های فیدیبو، طاقچه و کتابراه عرضه می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند آثار موردنظر خود را با شرایط ویژه تهیه کنند.