به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آقای شهید ایران» با قلم عقیل سلامی‌نسب در ۱۵۲ صفحه چهاررنگ و قطع رقعی منتشر شده است. این اثر تلاش دارد با معرفی بخش‌هایی از زندگی، منش و ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، با ابعاد مختلف شخصیت ایشان را فراهم کند.

نویسنده در این کتاب با تأکید بر دشواری ترسیم تصویری جامع از شخصیت انسان‌های اثرگذار، کوشیده است از طریق روایت ویژگی‌ها و خاطرات، مخاطب را با سیره رفتاری و فکری رهبر شهید آشنا کند. هدف این اثر، صرفاً ارائه اطلاعاتی درباره زندگی یک شخصیت برجسته نیست، بلکه ترغیب خوانندگان به تفکر، شناخت و انتخاب مسیری مبتنی بر حقیقت، آزادگی و استقامت است.

سلامی‌نسب در ساختار این کتاب، ۲۰ ویژگی شاخص از شخصیت رهبر شهید را انتخاب کرده و برای هرکدام، ضمن توضیح و تبیین آن ویژگی، خاطره‌ای از منش و رفتار ایشان آورده است. این شیوه روایت، تلاش می‌کند مفاهیم و ویژگی‌های شخصیتی را از سطح توصیف فراتر ببرد و با ارائه نمونه‌های عینی، امکان درک بهتر آن‌ها را برای مخاطب فراهم سازد.

یکی از بخش‌های قابل توجه کتاب، استفاده از پرسش‌های چالشی پس از بیان هر ویژگی و خاطره است. این پرسش‌ها با هدف درگیر کردن ذهن نوجوانان، ایجاد زمینه گفت‌وگو و مشارکت آنان در بررسی ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید طراحی شده‌اند.

کتاب «آقای شهید ایران» را می‌توان تلاشی برای انتقال مفاهیم اخلاقی و رفتاری به نسل نوجوان از مسیر خاطره‌گویی و پرسشگری دانست؛ رویکردی که مخاطب را به تأمل درباره ویژگی‌های شخصیتی و نسبت آن‌ها با زندگی امروز دعوت می‌کند.