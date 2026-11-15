به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحیمی نوا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه استان در صنعت پرورش بوقلمون اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ واحد پرورش بوقلمون دارای پروانه بهره‌برداری در استان همدان وجود دارد که از این تعداد ۱۰ واحد با ظرفیت اسمی ۸۷ هزار و ۷۰۰ قطعه فعال هستند.

وی مجموع تولید سالانه گوشت بوقلمون در همدان را یک هزار و ۵۷۸ تن اعلام کرد و افزود: پرورش بوقلمون به دلیل ارزش غذایی بالا، ضریب تبدیل مناسب خوراک و قابلیت توسعه در مناطق روستایی یکی از فعالیت‌های دارای مزیت در بخش کشاورزی است که نقش موثری در اشتغالزایی و تنوع بخشی به تولیدات پروتئینی دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ویژگی‌های تغذیه‌ای این محصول گفت: گوشت بوقلمون به دلیل دارا بودن پروتئین بالا، چربی نسبتا پایین و غنی بودن از ریز مغذی‌هایی نظیر سلنیوم و ویتامین‌های گروه B، منبع غذایی ارزشمندی برای خانوارها است و ترویج مصرف آن می‌تواند سبد پروتئینی جامعه را بهبود بخشد.

رحیمی نوا در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تولیدکنندگان پرداخت و تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش، نوسانات قیمت نهاده‌های دامی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل از جمله موانع اصلی پیش روی این صنعت است و مهمترین خلا موجود در همدان فقدان زیرساخت اختصاصی برای کشتار و فرآوری بوقلمون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هم اکنون بخشی از تولیدات استان برای کشتار و عرضه به سایر استان‌ها ارسال می‌شود که این امر هزینه‌های سربار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و لذا ایجاد زیرساخت‌های کشتار، بسته‌بندی و فرآوری در داخل استان از ضرورت‌های انکارناپذیر برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان بر برنامه‌ریزی این سازمان برای حمایت از فعالان این عرصه تاکید کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش، معرفی ارزش غذایی محصول برای افزایش تقاضای بازار و تقویت شبکه بازاریابی در دستور کار سازمان قرار دارد تا با تحقق این اهداف ضمن تثبیت جایگاه همدان به عنوان یکی از قطب‌های تولید بوقلمون در غرب کشور شاهد ایجاد اشتغال پایدار در این بخش باشیم.