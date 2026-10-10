  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

سالانه بیش از ۸ میلیون نوبت‌سر دام در ایلام واکسیناسیون انجام می شود

سالانه بیش از ۸ میلیون نوبت‌سر دام در ایلام واکسیناسیون انجام می شود

ایلام- مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: سالانه بیش از ۸ میلیون نوبت‌سر دام در ایلام واکسیناسیون انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی با اشاره به رسالت بنیادین این سازمان اظهار کرد: اداره‌کل دارای ۱۹ واحد اداری فعال در سطح ۱۲ شهرستان، شش بخش و یک واحد اداری به عنوان ستاد اداره‌کل می‌باشد که وظیفه راهبری این حوزه را بر عهده دارند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی استان گفت: استان ایلام به نسبت وسعت و جمعیت، با توجه به وضعیت آب و هوایی و مراتع مناسب، وجود دو اقلیم متفاوت و انجام چرخه ییلاق و قشلاق درون محدوده جغرافیایی استان، از دیرباز و به‌صورت تاریخی از مراکز مهم پرورش دام به‌ویژه دام سبک در سطح کشور بوده است.

وی در تشریح آمار جمعیت دامی و واحدهای تولیدی فعال بیان کرد: جمعیت دامی استان حدود ۴.۲ میلیون واحد دامی است. همچنین ۳۹۶ واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره، ۵ واحد مرغ تخم‌گذار، ۳ واحد پرورش بوقلمون، ۹۱۱ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی گاوداری شیری و پرواربندی گوساله و بره، ۱۱۳ هزار کندوی زنبور عسل و ۲۸۲ واحد پرورش آبزی شامل ۱۹۳ واحد گرمابی و ۸۹ واحد سردابی در استان فعال هستند.

پیرانی به زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و فرآوری نیز اشاره کرد و افزود: ۱۹ کارخانه خوراک دام، ۲ واحد کشتارگاه صنعتی طیور (و یک واحد با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال احداث)، ۲ واحد کشتارگاه صنعتی دام، ۱۰ واحد کشتارگاه سنتی دام، ۵ واحد بسته‌بندی و قطعه‌بندی و ۱۳ مرکز قطعه‌بندی وابسته به عرضه در سطح استان مستقر هستند.

پیرانی با تشریح عملیات ایمن‌سازی دام‌ها عنوان کرد: سالیانه با برنامه‌ریزی این اداره‌کل و مطابق برش‌های استانی اعلام‌شده توسط سازمان دامپزشکی، بیش از ۸ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون علیه انواع بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و دام در استان انجام می‌شود که نیمی از این عملیات توسط بخش دولتی و نیمی دیگر در قالب برون‌سپاری با اعتبارات استانی و ملی توسط اکیپ‌های مایه‌کوبی بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

وی افزود: در سال گذشته با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نوبت‌سر واکسیناسیون علیه بیماری‌های تب‌برفکی، لمپی‌اسکین، هاری، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، بروسلوز (تب مالت)، آبله، شاربن، آگالاکسی، قانقاریا، اکتیما، آنتروتوکسمی و سایر بیماری‌ها در دام سبک و سنگین استان انجام شد که ۷ میلیون نوبت‌سر آن کاملاً رایگان بوده است؛ تنها ارزش ریالی واکسن‌های رایگان مصرفی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کد مطلب 6973098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها