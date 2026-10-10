به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی با اشاره به رسالت بنیادین این سازمان اظهار کرد: اداره‌کل دارای ۱۹ واحد اداری فعال در سطح ۱۲ شهرستان، شش بخش و یک واحد اداری به عنوان ستاد اداره‌کل می‌باشد که وظیفه راهبری این حوزه را بر عهده دارند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی استان گفت: استان ایلام به نسبت وسعت و جمعیت، با توجه به وضعیت آب و هوایی و مراتع مناسب، وجود دو اقلیم متفاوت و انجام چرخه ییلاق و قشلاق درون محدوده جغرافیایی استان، از دیرباز و به‌صورت تاریخی از مراکز مهم پرورش دام به‌ویژه دام سبک در سطح کشور بوده است.

وی در تشریح آمار جمعیت دامی و واحدهای تولیدی فعال بیان کرد: جمعیت دامی استان حدود ۴.۲ میلیون واحد دامی است. همچنین ۳۹۶ واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره، ۵ واحد مرغ تخم‌گذار، ۳ واحد پرورش بوقلمون، ۹۱۱ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی گاوداری شیری و پرواربندی گوساله و بره، ۱۱۳ هزار کندوی زنبور عسل و ۲۸۲ واحد پرورش آبزی شامل ۱۹۳ واحد گرمابی و ۸۹ واحد سردابی در استان فعال هستند.

پیرانی به زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و فرآوری نیز اشاره کرد و افزود: ۱۹ کارخانه خوراک دام، ۲ واحد کشتارگاه صنعتی طیور (و یک واحد با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال احداث)، ۲ واحد کشتارگاه صنعتی دام، ۱۰ واحد کشتارگاه سنتی دام، ۵ واحد بسته‌بندی و قطعه‌بندی و ۱۳ مرکز قطعه‌بندی وابسته به عرضه در سطح استان مستقر هستند.

پیرانی با تشریح عملیات ایمن‌سازی دام‌ها عنوان کرد: سالیانه با برنامه‌ریزی این اداره‌کل و مطابق برش‌های استانی اعلام‌شده توسط سازمان دامپزشکی، بیش از ۸ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون علیه انواع بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و دام در استان انجام می‌شود که نیمی از این عملیات توسط بخش دولتی و نیمی دیگر در قالب برون‌سپاری با اعتبارات استانی و ملی توسط اکیپ‌های مایه‌کوبی بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

وی افزود: در سال گذشته با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نوبت‌سر واکسیناسیون علیه بیماری‌های تب‌برفکی، لمپی‌اسکین، هاری، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، بروسلوز (تب مالت)، آبله، شاربن، آگالاکسی، قانقاریا، اکتیما، آنتروتوکسمی و سایر بیماری‌ها در دام سبک و سنگین استان انجام شد که ۷ میلیون نوبت‌سر آن کاملاً رایگان بوده است؛ تنها ارزش ریالی واکسن‌های رایگان مصرفی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.