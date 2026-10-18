تولید گوشت طیور در شهریور ۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقدار تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، در شهریور امسال ۱۲۲ هزار و ۳۴۴ قطعه انواع طیور زنده به وزن ۳۲۰ هزار و ۲۶۱ تن وارد کشتارگاه‌های کشور شده است. از این تعداد، حدود ۱۲۱ هزار و ۲۱۷ قطعه لاشه قابل مصرف به وزن ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن به بازار عرضه شده است.

گوشت سفید به‌عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. با توجه به سهم قابل توجه گوشت انواع طیور از کل تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، اطلاع از میزان تولید و عرضه این محصولات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این بخش اهمیت دارد.

در همین راستا، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ مطالعات اولیه برای امکان‌سنجی اجرای طرح آمارگیری کشتار طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور را در دستور کار قرار داد. این طرح برای نخستین بار در زمستان همان سال اجرا شد و نتایج آن به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود.

آمارهای این طرح علاوه بر کمک به برنامه‌ریزی‌های تخصصی بخش طیور، برای محاسبه سرانه مصرف گوشت انواع طیور، برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز واحدهای پرورش و فرآوری محصولات طیور، توسعه صنایع تبدیلی و برنامه‌ریزی برای واردات گوشت مرغ کاربرد دارد.

این آمارها کشتار طیور خارج از پوشش شبکه دامپزشکی را شامل نمی‌شود، اما کشتارگاه‌های مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری لحاظ شده‌اند.

افزایش کشتار مرغ در شهریور

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد لاشه‌های قابل مصرف مرغ کشتار شده در شهریور امسال به ۱۱۸ هزار و ۹۴۷ قطعه، به وزن ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن، رسید. این رقم در شهریور سال گذشته ۱۱۴ هزار و ۹۷۵ قطعه، به وزن ۲۱۸ هزار و ۸۰۵ تن، بود.

استان مازندران با کشتار ۱۳ هزار و ۳۵ قطعه مرغ، به وزن ۲۵ هزار و ۷۲ تن، بیشترین تعداد و وزن لاشه مرغ قابل مصرف را در این ماه به خود اختصاص داد.

کاهش کشتار بوقلمون و بلدرچین

تعداد لاشه‌های قابل مصرف بوقلمون کشتار شده در شهریور ۱۴۰۵ به ۲۶۰ هزار قطعه، به وزن ۲ هزار و ۴۹۶ تن، رسید. این میزان در ماه مشابه سال گذشته ۳۱۸ هزار قطعه، به وزن ۲ هزار و ۸۶۷ تن، بود.

استان اصفهان با کشتار ۹۸ هزار قطعه بوقلمون، به وزن ۹۷۶ تن، بیشترین تعداد و وزن لاشه قابل مصرف این نوع طیور را ثبت کرد.

همچنین در شهریور امسال ۴۱۸ هزار قطعه بلدرچین، به وزن ۹۷ تن، در کشتارگاه‌های کشور کشتار شد. این رقم در شهریور سال گذشته ۴۹۲ هزار قطعه، به وزن ۱۲۵ تن، بود.

استان یزد با کشتار ۲۶۹ هزار قطعه بلدرچین، به وزن ۵۷ تن، بیشترین تعداد و وزن لاشه قابل مصرف این نوع طیور را به خود اختصاص داد.

افزایش کشتار شترمرغ و سایر طیور

بر اساس این گزارش، تعداد لاشه‌های قابل مصرف شترمرغ کشتار شده در شهریور امسال حدود ۲ هزار و ۱۱۰ قطعه، به وزن ۱۱۲ تن، بود. این میزان در ماه مشابه سال گذشته حدود یک هزار و ۷۸۰ قطعه، به وزن ۷۸ تن، گزارش شده است.

استان اصفهان با کشتار یک هزار و ۱۰۴ قطعه شترمرغ، به وزن ۷۱ تن، بیشترین میزان کشتار این نوع طیور را به خود اختصاص داد.

در گروه سایر انواع طیور نیز تعداد لاشه‌های قابل مصرف کشتار شده در شهریور امسال به یک هزار و ۵۹۰ قطعه، به وزن ۳ هزار و ۴۳۹ تن، رسید. این رقم در شهریور سال گذشته ۹۹۰ قطعه، به وزن یک هزار و ۵۳۴ تن، بود.

استان کرمان با کشتار ۷۲۵ قطعه از سایر انواع طیور، به وزن یک هزار و ۹۰ تن، بیشترین تعداد و وزن لاشه قابل مصرف را در این گروه ثبت کرد.

متوسط وزن لاشه انواع طیور چقدر بود؟

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، متوسط وزن لاشه قابل مصرف مرغ در شهریور امسال ۲ کیلوگرم، بوقلمون ۹.۵۹ کیلوگرم، بلدرچین ۲۳۰ گرم، شترمرغ ۵۳.۰۲ کیلوگرم و سایر انواع طیور ۲.۱۶ کیلوگرم بوده است.

در مجموع، مقدار تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مرداد امسال حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی در شهریور امسال با ماه مشابه سال گذشته، از افزایش ۹ درصدی تولید گوشت انواع طیور حکایت دارد.

مقایسه میزان عرضه گوشت طیور در شهریور ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد عرضه گوشت مرغ ۹ درصد، گوشت شترمرغ ۴۴ درصد و گوشت سایر انواع طیور ۱۲۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، عرضه گوشت بوقلمون ۱۳ درصد و گوشت بلدرچین ۲۲ درصد کاهش داشته است.

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