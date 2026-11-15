به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «خاویر میلی» رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ این کشور برای دومین دوره متوالی نامزد خواهد شد.

میلی در مراسم افتتاح نمایشگاهی درباره «مانوئل بلگرانو» از شخصیت‌های تاریخی آرژانتین، در موزه کاخ ریاست‌جمهوری در بوئنوس‌آیرس گفت: «برای کسانی که درباره تصمیم من برای انتخاب مجدد تردید دارند، بله؛ من برای انتخاب مجدد وارد رقابت می‌شوم.»

وی در این سخنرانی، برنامه‌های اقتصادی خود برای دوره احتمالی دوم ریاست‌جمهوری را نیز تشریح کرد و گفت هدفش آن است که آرژانتین تا سال ۲۰۳۱ با ۹۰ درصد کشورهای جهان روابط تجاری داشته باشد.

رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین از ادامه کاهش مالیات‌ها و گسترش بازارهای صادراتی این کشور سخن گفت و مدعی شد دولت او از زمان روی کار آمدن، شمار بازارهای تجاری آرژانتین را افزایش داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که میلی پیش‌تر نیز در مصاحبه‌هایی در آوریل و اوت ۲۰۲۶ از تمایل خود برای شرکت در انتخابات بعدی سخن گفته بود؛ با این حال، اظهارات اخیر او تأکیدی صریح بر تصمیمش برای رقابت در انتخابات ۲۰۲۷ محسوب می‌شود.

خاویر میلی، اقتصاددان لیبرتارین و رهبر حزب «آزادی پیش می‌رود» (La Libertad Avanza) در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) به ریاست‌جمهوری آرژانتین رسید. برنامه اقتصادی دولت او بر کاهش هزینه‌های عمومی، محدودسازی کسری بودجه، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی استوار بوده است.

سیاست‌های ریاضتی دولت میلی با واکنش‌های متفاوتی در آرژانتین همراه شده است. دولت کاهش تورم و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی را از نتایج این سیاست‌ها می‌داند؛ در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای اجتماعی کاهش هزینه‌های عمومی، حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی آرژانتین در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود و در صورت پیروزی میلی، دوره دوم ریاست‌جمهوری او از دسامبر همان سال آغاز خواهد شد. تاکنون معاون یا ترکیب نهایی کارزار انتخاباتی او اعلام نشده است.

میلی از جمله مقاماتی در آمریکای لاتین است که روابط نزدیکی با کاخ سفید دارد. این موضوع می تواند در این منطقه که چپ‌گرایی نفوذ گسترده ای دارد به پاشنه آشیل تلاش های وی برای انتخاب مجدد تبدیل شود.