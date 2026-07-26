  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

برزیل سفیر خود را از آرژانتین فراخواند

برزیل سفیر خود را از آرژانتین فراخواند

برزیل سفیر خود در آرژانتین را به دلیل موضع‌گیری های مداخله جویانه خاویر میلی علیه برزیلیا فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ۲ منبع آگاه اعلام کردند که برزیل سفیر خود در بوئنوس آیرس را فراخواند؛ این اقدام پس از آن روی داد که خاویر میلی رئیس‌ جمهور آرژانتین در جریان سفر خود به برزیل، از مقامات و دستگاه قضایی این کشور انتقاد کرد.

خاویر میلی رئیس‌ جمهور آرژانتین دیروز جمعه در دومین سفر خود به برزیل، برای حمایت از تلاش انتخاباتی فلاویو بولسونارو وارد این کشور شد.

پسر ارشد ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین که از وی به عنوان ترامپ برزیل یاد می شد، امروز شنبه رسماً کارزار خود را برای کنار زدن لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور فعلی برزیل آغاز کرد؛ لولا در آستانه انتخابات ماه اکتبر فاصله خود را با رقبا افزایش داده است.

میلی در سائوپائولو و در کنار بولسونارو، لولا را «فردی با سابقه محکومیت کیفری» خواند، دولت برزیل را «سوسیالیست‌های دزد» نامید و از این نامزد محافظه‌کار به عنوان تنها کسی که می‌تواند «جلوی لولا را بگیرد» یاد کرد.

به گفته یکی از این منابع، دولت برزیل اظهارات خاویر میلی را «توهینی مستقیم» تلقی کرد.

کد مطلب 6900034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها