برزیل سفیر خود را از آرژانتین فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ۲ منبع آگاه اعلام کردند که برزیل سفیر خود در بوئنوس آیرس را فراخواند؛ این اقدام پس از آن روی داد که خاویر میلی رئیس‌ جمهور آرژانتین در جریان سفر خود به برزیل، از مقامات و دستگاه قضایی این کشور انتقاد کرد.

خاویر میلی رئیس‌ جمهور آرژانتین دیروز جمعه در دومین سفر خود به برزیل، برای حمایت از تلاش انتخاباتی فلاویو بولسونارو وارد این کشور شد.

پسر ارشد ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین که از وی به عنوان ترامپ برزیل یاد می شد، امروز شنبه رسماً کارزار خود را برای کنار زدن لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور فعلی برزیل آغاز کرد؛ لولا در آستانه انتخابات ماه اکتبر فاصله خود را با رقبا افزایش داده است.

میلی در سائوپائولو و در کنار بولسونارو، لولا را «فردی با سابقه محکومیت کیفری» خواند، دولت برزیل را «سوسیالیست‌های دزد» نامید و از این نامزد محافظه‌کار به عنوان تنها کسی که می‌تواند «جلوی لولا را بگیرد» یاد کرد.

به گفته یکی از این منابع، دولت برزیل اظهارات خاویر میلی را «توهینی مستقیم» تلقی کرد.