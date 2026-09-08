به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین که به ترامپ این کشور مشهور شده پست ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را بازنشر کرد. بن گویر در این پست خواهان به رسمیت شناختن حاکمیت آرژانتین بر جزایر مورد مناقشه فالکلند و تحریم انگلیس شده بود.

این پست بن گویر بعد از آن مطرح شد که گزارشاتی در خصوص قصد و نیت انگلیس برای اعمال تحریم های گسترده علیه شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری منتشر شده بود.

بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز خواهان اخراج سفیر انگلیس شده بود.

لازم به ذکر است که انگلیس و آرژانتین بر سر حاکمیت جزایر فالکلند اختلاف دارند و به تازگی نیز یک پروژه نفتی در نزدیکی سواحل این جزایر از سوی انگلیس مطرح شده است.