به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، از دپارتمان پلیس در چولا ویستا در ایالت کالیفرنیا تا آژانس های بزرگتر مانند پلیس لاس وگاس و نیویورک، نیروهای مجری قانون هر روز بیشتر به استفاده از ابزارهای هوایی روی می آورند که از پشت بام بلند می شود تا مدت زمان واکنش به رویداد را کاهش دهد، ظرف چند دقیقه ویدئوهایی از نمای بالا برای نیروها ارسال و اطلاعات اولیه را فراهم کند.

حامیان این طرح مدعی هستند فناوری مدت زمان واکنش را کاهش می دهد و فشار بر نیروهای درحال کاهش پلیس را کمتر می کند اما حامیان حریم خصوصی هشدار داده اند دوربین هایی که این پهپادها حمل می کنند نظارت عمومی را با سرعت بیشتری در مقایسه با قانونگذاری محلی و ایالتی گسترش می دهند.

برندون هندرسون، وکیل مدافع کیفری در موسسه حقوقی HMW در شهر کلیولند ایالت اوهایو که در زمینه به چالش کشیدن فناوری‌های پلیسی مورد استفاده به‌عنوان مدرک فعالیت می‌کند، می گوید پهپادها مزایای آشکاری دارند، از جمله اینکه می‌توانند بدون نیاز به اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه، خیلی سریع‌تر تصویری از وضعیت آنجا در اختیار مأموران قرار دهند.

با این حال، او افزود: پهپادها نمی‌توانند کسی را بازداشت کنند، امنیت صحنه حادثه را تامین کنند یا به بیمار و مصدومی رسیدگی کنند.

در شهر سنت لوییس واقع در ایالت میسوری که کمبود نیروی پلیس و میزان بالای خشونت رصد شده، یک برنامه جدید ارسال پهپاد در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده است.

واحد واکنش هوایی شامل دو پهپاد است که خلبانان پهپادی اداره پلیس آنها را هدایت می‌کنند. پهپادهای مذکور از سکوهای پرتاب مستقر بر بام ساختمان‌های دو حوزه گشت شمالی و مرکزی به پرواز درمی‌آیند تا به تماس‌های اضطراری با شماره ۹۱۱ پاسخ دهند و به نیروهای عملیاتی مستقر در زمین کمک کنند.

تنها چند ساعت پس از تصویب این طرح، خلبانان پهپاد نخستین پروازهای خود را انجام دادند و در عملیات جست‌وجوی پسربچه‌ای گمشده به متموران پلیس کمک کردند. این کودک در نهایت سالم به خانه بازگردانده شد.

پلیس این شهر می گوید: درحالیکه افسران پلیس روی زمین جستجو می کردند، پهپادها چند مکان را کنترل کردند که پسربچه بیشتر اوقات به آنجامی رفت. پهپادها با پوشش دهی این مناطق از هوا به افسران پلیس روی زمین فرصت دادند تا اماکن دیگر را جستجو کنند. یک افسر پلیس روی زمین در نهایت پسربچه را سالم پیدا کرد و به خانه برگرداند.

به گفته روابط عمومی مدیر پلیس این منطقه، پهپادها می توانند ظرف ۷۰ ثانیه پس از ثبت تماس ۹۱۱ در محل حاضر شوند. وی در ادامه افزود واحدهای هوایی در رسیدگی به مأموریت‌های در حال انجام و تماس‌های اضطراری در پی گزارش تیراندازی یا فعال شدن سامانه شناسایی صدای شلیک گلوله ، به نیروهای پلیس کمک می کنند.