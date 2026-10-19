رونمایی از پهپادهای رهگیری خودکار در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، کارشناسان در این مجمع درباره فناوری های جدید و پتانسیل سواستفاده از آنها توسط گروه های تروریستی بحث و گفتگو کردند.

این رهگیرهای بسیار سریع در مجمع بین‌المللی مبارزه با تروریسم «دیوار بزرگ ۲۰۲۶» نمایش داده شدند. در این رویداد ۳۲۰ کارشناس دفاعی و نماینده نظامی از ۶۲ کشور شرکت کردند. محور گفتگوها نقش فزاینده هوش مصنوعی و سیستم های خودران درمقابله با تروریسم و همچنین ریسک های آنها برای جذب نیرو، شناسایی و حملات هماهنگ بود.

پهپادهای مذکور مجهز به سیستم های هدایت شونده با هوش مصنوعی بودند که برای خنثی سازی وسایل نقلیه هوایی بی سرنشین با ارتفاع و سرعت کم و کوچک با دقت بالا و در زمان واکنش سریع طراحی شده اند. طراحی ارزان قیمت این پهپادها جالب بود هرچند در گزارش مربوط به آن قیمت، سرعت و برد عملیاتی درگیری یا جزئیات درباره آنکه چطور پهپادها اهدافشان را نابود می کنند، ذکر نشده بود.

در این نمایشگاه روبات های انسان نما، سگ های روباتیک، وسایل نقلیه بی سرنشین زمینی، تجهیزات ردیابی پهپاد و سیستم های دفاعی مبتنی بر لیزر نیز نمایش داده شدند. این سیستم ها در کنار یکدیگر حوزه های شناسایی، دفاع در برابر حملات انبوه و کنترل و همچنین قابلیت های واکنش دقیق را فراهم می کنند.

براساس گزارش تلویزیون سی سی تی وی در این نمایشگاه نقش در حال گسترش هوش مصنوعی در سراسر عملیات های مقابله با تروریسم از آگاهی وضعیتی گرفته تا واکنش به رویدادها و ارزیابی پس ازعملیات نمایش داده شد.