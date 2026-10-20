پهپاد سرباز زخمی را از میدان جنگ فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک سرباز زخمی اوکراینی با استفاده از هگزاکوپتر سنگین و ماژولار Ayudag-6، ساخت شرکت «هوی‌شات»، از منطقه درگیری خارج شد.

تخلیه پزشکی هوایی از زمان جنگ جهانی اول آغاز شد و در جریان جنگ جهانی دوم گسترش یافت؛ به‌طوری‌که هزاران سرباز زخمی در مناطق مختلف اروپا و سایر نقاط جهان جابه‌جا شدند. نخستین عملیات‌های تخلیه پزشکی با هلی‌کوپتر نیز در سال ۱۹۴۴، توسط نیروی هوایی آمریکا در برمه انجام شد.

امروزه تخلیه پزشکی نظامی به روشی متداول تبدیل شده است. برخی هلی‌کوپترها با تجهیزات پیشرفته مراقبت پزشکی و تیم‌های تخصصی تروما، مستقیماً به میدان‌های جنگ و مناطق حادثه‌دیده اعزام می‌شوند. با این حال، شرایط جنگ روسیه و اوکراین اجرای روش‌های متداول تخلیه پزشکی را در برخی مناطق دشوار و حتی ناممکن کرده است.

یک سرباز ۴۹ ساله اوکراینی به نام کوستیانتین، با جراحت شدید پا در منطقه‌ای گرفتار شده بود که درگیری‌های شدیدی در آن جریان داشت. مین‌گذاری مسیرهای زمینی، استفاده از خودروهای زرهی و هلی‌کوپترهای معمول را برای انتقال او ناممکن کرده بود. در این شرایط، پهپادها طی چند روز آب، غذا و تجهیزات پزشکی را مستقیماً به محل استقرار او رساندند تا امکان زنده ماندنش فراهم شود.

در ادامه، ارتش اوکراین با شرکت پهپادسازی Gurzuf Defence برای استفاده از هگزاکوپتر Ayudag-6 همکاری کرد. این پهپاد که معمولاً برای حمل محموله‌های سنگین لجستیکی و مهمات به کار می‌رود، ۹۸ کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند محموله‌ای به وزن ۱۳۰ کیلوگرم حمل کند.

مهندسان این پهپاد را به سامانه‌های مقاوم در برابر اختلال، مهاری ماژولار برای حمل سرباز زخمی، تجهیزات دید در شب و تصویربرداری حرارتی مجهز کردند. همچنین، ساختار پهپاد برای افزایش پایداری در پرواز تقویت شد تا از تاب خوردن شدید بیمار جلوگیری شود.

اپراتورهای واحد سامانه‌های بدون سرنشین ارتش، پهپاد را به محل استقرار سرباز هدایت کردند و مهار مخصوص را در اختیار او گذاشتند. سرباز با راهنمایی نیروهای حاضر در منطقه، خود را به مهار متصل کرد و پهپاد او را از منطقه خطر به نقطه‌ای امن انتقال داد. در آنجا، نیروهای زمینی او را برای ادامه درمان به بیمارستان نظامی منتقل کردند.