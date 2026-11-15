به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دومین جلسه نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب سند «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای»، با حضور سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و... برگزار شد.

در این جلسه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی ارائه کرد که طبق آن، در راستای ساماندهی و نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای طی ماه گذشته بیش از ۴۸۰۰ عنوان بازی، پس از ارزیابی، رده‌بندی سنی و مجوزدهی شده‌اند؛ همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر ضرورت تقویت الزامات قانونی مربوط به دریافت مجوز و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد.

در این جلسه، در راستای ساماندهی و بهبود تخصیص اعتبارات مربوط به توسعه بازی‌های رایانه‌ای، پیشنهاد شد با همکاری دستگاه‌ها، صندوق تخصصی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود و تخصیص اعتبارات حمایتی به بازی‌سازان از طریق این صندوق صورت گیرد.

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه، طی سخنانی اعلام کرد که، رشته «طراحی و تولید بازی‌های رایانه‌ای» برای نخستین بار در مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان راه‌اندازی شده و توسعه این رشته در سایر دانشگاه‌های کشور نیز توسط وزارت علوم در حال پیگیری است.

ساماندهی فعالیت بازی‌سراها (گیم‌نت‌ها) و تقویت نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر این مراکز، از دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست بود. همچنین ساماندهی بازار خرید و فروش گیفت‌کارت‌های بازی‌های رایانه‌ای و ارتقای سازوکارهای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، از دیگر برنامه‌های پیشنهادی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بود.

در پایان این نشست اعلام شد، پیش‌نویس سند «سرگرمی، بازی و غنابخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی» با هدف تکمیل، به‌روزرسانی و رفع نواقص سند پیشین، تدوین شده‌ و برای تصویب در دستور کار کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفته‌ است.