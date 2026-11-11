به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با صدور حکمی حجت الاسلام محمد مهدی چگینی را به عنوان سرپرست اندیشکده دین و فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم انتصاب، جلب مشارکت حداکثری نخبگان، متخصصان و خبرگان و هم افزایی با مراکز حوزوی، تخصصی و دانشگاهی جزو ماموریت‌های ویژه حجت الاسلام و المسلمین چگینی اعلام و تاکید شده که اندیشکده دین و فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی باید در جایگاه مرجع فکری و سیاست پژوهی حکمرانی ایران در فضای مجازی نقش آفرینی کند.

همچنین تولید، توسعه و ترویج نظریه و مدل حکمرانی مبتنی بر ارزش های بومی و اسلامی، وفق احکام و فرامین رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتیبانی علمی، سیاستی و پژوهشی از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از دیگر ماموریت های محول شده به این اندیشکده است.

گفتنی است، اندیشکده دین و فضای مجازی به دلیل توسعه فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده توسط پردیس قم پژوهشگاه فضای مجازی، تشکیل شده تا در حوزه‌های مرتبط با دین و فضای مجازی، اقدامات علمی_پژوهشی و سیاست پژوهشی انجام دهد.

آقامیری همچنین از زحمات حجت الاسلام میثم غلامی سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی و پردیس قم نیز در مدت حدود 3 سال مدیریت پردیس قم و تهران پژوهشگاه قدردانی کرد و این تفکیک ساختاری را موجب تمرکز و فرصت رشد بیشتر دو مجموعه دانست.



حجت الاسلام چگینی استاد حوزه و دانشگاه و فارغ‌التحصیل دکتری از دانشگاه باقرالعلوم بوده و سابقه مدیریت مؤسسه بین‌المللی فطرت و مرکز تعاملات پژوهشگاه فضای مجازی را در کارنامه دارد.