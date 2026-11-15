به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران به تشریح اقدامات این مجموعه برای مدیریت پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی و اضطراری پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی برای مواجهه با این شرایط، چهار محور اصلی شامل ارائه راهکار برای مدیریت اختلال‌های اقتصادی، مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگی، طرح مواضع و هشدارهای کارشناسی و تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا، ستاد ویژه اقتصادی با چهار کارگروه تخصصی در حوزه تاب‌آوری بنگاه‌ها، زنجیره تأمین، مسائل مالی و ارزی و حوزه بین‌الملل تشکیل شد تا چالش‌های مرتبط با تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت متمرکز بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

تدوین پنج بسته پیشنهادی برای مدیریت شرایط اضطراری

منصوری با اشاره به ارائه پنج بسته پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: نخستین بسته در آستانه تبدیل‌شدن به خروجی اجرایی قرار دارد. همچنین تدوین خطوط راهنمای مقاومت منطقه‌ای و بررسی مسیرهای جایگزین برای تأمین حدود ۳۰ میلیون تن واردات کشور، از دیگر محورهای فعالیت اتاق در این دوره بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مکاتبات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: آخرین نامه اتاق به رئیس‌جمهور با رویکردی کاملا محرمانه ارسال شده که در آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌رو به‌صراحت مورد بررسی قرار گرفته است.

منصوری همچنین با اشاره به فعالیت‌های تحلیلی این مجموعه گفت: گزارش‌های روزانه از شاخص‌های اقتصادی و دست‌کم ۱۲ گزارش محرمانه با محوریت تحلیل شرایط و پیش‌بینی تحولات متناسب با وضعیت کشور برای مسئولان تهیه و ارسال شده است.

به گفته وی، این گزارش‌ها با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، ارزیابی سناریوهای پیش‌رو و کمک به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در شرایط اضطراری تدوین شده‌اند.

تسهیل ترخیص کالا و شناسایی مسیرهای جایگزین واردات

وی در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه تجارت خارجی و گمرک اشاره کرد و گفت: تمدید ضمانت‌نامه‌های گمرکی و تسهیل ترخیص کالاهایی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جمله اقداماتی است که در این دوره پیگیری شده است. همچنین در مقاطعی، موضوع ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در دستور کار قرار گرفت.

منصوری تهیه گزارش ویژه لجستیک برای سازمان برنامه و بودجه را از دیگر اقدامات اتاق برشمرد و توضیح داد: در این گزارش، زنجیره انتقال کالا از کشور مبدأ تا مقصد نهایی، شامل مسیرهای حمل‌ونقل، مرزها، گمرکات، بنادر و دسترسی به شبکه داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از اشتغال و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین بسته‌ای مستقل برای صیانت از اشتغال اظهار کرد: در کنار این بسته، پیشنهادهای متعددی نیز در حوزه مالیات و بیمه ارائه شده است. هدف از این پیشنهادها، تقویت ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور، بدون تحمیل فشار مضاعف به بخش خصوصی و بنگاه‌هایی است که در وضعیت دشوار اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی همچنین از پیگیری مسائل مرتبط با انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت‌های دیجیتال خبر داد و گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق در این حوزه‌ها مأموریت داشته‌اند مشکلات موجود را شناسایی و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط ارائه کنند.

منصوری به اقدامات مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز پرداخت و اظهار کرد: راه‌اندازی پویش «هم‌پناه»، حمایت از حفظ و تثبیت نیروی کار، تداوم ارائه خدمات در استان‌ها و مشارکت فعالان اقتصادی در پویش‌های مردمی، بخشی از اقداماتی است که با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و همراهی با مردم انجام شده است.