به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اتاق تهران به منظور ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌ها و آسیب‌های وارد شده از جنگ بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، طی فراخوانی از صاحبان کسب‌وکارها و فعالان بخش‌خصوصی درخواست می‌کند که با ثبت درخواست در سامانه امداد تجار که به همین منظور طراحی شده، در این فرآیند مشارکت کنند.

در این طرح، قرار است اطلاعات جامعی از میزان آسیب‌ها و چالش‌های واحدهای تولیدی و اقتصادی گردآوری شود تا بر اساس آن، پیشنهادات سیاستی و بسته‌های حمایتی و جبرانی طراحی و به دولت ارائه شود.

بر همین اساس از اعضای سندیکاها و فعالان بخش‌خصوصی خواسته شده است که با ثبت درخواست در سامانه امداد تجار به آدرسemdad.tccim.ir (آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد کنید) در این فرآیند مشارکت کنند. داده‌های جمع‌آوری‌شده نقش مهمی در تدوین تصمیمات حمایتی و برنامه‌های جبرانی برای عبور از شرایط بحران خواهد داشت.

اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده است که همکاری فعالان اقتصادی در ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات می‌تواند به تسریع روند شناسایی مشکلات و طراحی راهکارهای موثر برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده کمک کند.