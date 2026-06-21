به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سیوسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این نهاد در اقتصاد کشور گفت: اتاقهای بازرگانی از توان قابل توجهی برای کمک به اقتصاد ملی برخوردارند و عملکرد بنگاههای اقتصادی در جریان جنگ اخیر برای حفظ تابآوری و استمرار تولید، یک «حماسه اقتصادی» محسوب میشود.
او با اشاره به توصیههای اتاق در آن دوره افزود: تأکید اصلی بر تداوم فعالیت خطوط تولید و جلوگیری از توقف کارخانهها بود تا اشتغال و چرخه تولید کشور دچار آسیب نشود.
حسنزاده با تشریح ظرفیتهای کارشناسی اتاق ایران اظهار کرد: در کشور ۳۴ اتاق بازرگانی استانی فعال هستند. همچنین ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حال انجام مطالعات و بررسیهای تخصصیاند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز با حضور حدود ۲۰ استاد دانشگاه، مسائل اقتصادی را بهصورت علمی بررسی کرده و نتایج و پیشنهادهای کارشناسی را در اختیار تصمیمگیران قرار میدهد. علاوه بر این، حدود ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها فعال هستند و ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی نیز در ساختار اتاق ایران حضور دارند که ظرفیت قابل توجهی از دانش و تجربه بخش خصوصی را تشکیل میدهند.
تولید حتی در جنگ هم زمین نماند
رئیس اتاق ایران با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، فعالان اقتصادی نقش مؤثری در حفظ جریان تولید و تأمین کالاهای اساسی ایفا کردند، بهگونهای که کمبودی در بازار مشاهده نشد و شرایط تأمین کالاها حتی در فضای جنگی نیز پایدار باقی ماند.
او در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها افزود: کشور در سالهای اخیر با محدودیتهای جدی مواجه بوده که بخش قابل توجهی از آن با مدیریت مسئولان کنترل شده، اما همچنان برخی چالشها برای فعالان اقتصادی پابرجاست.
رفع تعهد ارزی؛ گره اصلی صادرات
حسنزاده یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی را موضوع رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان بهویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات جدی روبهرو هستند و این موضوع نیازمند بازنگری در مقررات است؛ بهخصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی.
وی تأکید کرد: اصلاح مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی میتواند به تداوم فعالیتهای صادراتی کمک کند.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به رویکرد بخش خصوصی نسبت به دولت گفت: اتاق بازرگانی ایران حمایت خود از دولت را در چارچوب وفاق ملی و با هدف تقویت صلح، امنیت و بهبود معیشت مردم اعلام میکند و در همین راستا بیانیهای نیز صادر خواهد شد.
تدوین برنامه برای دوران پس از جنگ
او امضای تفاهمنامه اخیر را رویدادی مهم دانست و آن را نتیجه همبستگی ملی و تدبیر مسئولان کشور توصیف کرد و در ادامه از تدوین برنامهای برای دوران پس از جنگ خبر داد و گفت: اتاق ایران برنامهای برای بازسازی و حمایت از بنگاههای آسیبدیده تهیه کرده است که در صورت حمایت نهادهای مسئول میتواند در احیای ظرفیتهای تولیدی کشور مؤثر باشد.
وی همچنین به برخی چالشهای اجرایی در نظام تصمیمگیری اشاره کرد و افزود: در مواردی، با وجود تصویب سیاستهای مناسب، اجرای آنها با مشکلات جدی روبهرو میشود که بخشی از آن ناشی از نبود هماهنگی و فرماندهی واحد در اجراست.
حسنزاده با انتقاد از میزان اجرای بستههای حمایتی دولت اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، بسته حمایتی تدوینشده تنها بهطور محدود اجرایی شد و اثرگذاری قابل توجهی بر شرایط بنگاهها نداشت. در جنگ رمضان نیز بسته حمایتی دیگری پیشبینی شد، اما تاکنون آثار ملموسی از اجرای آن در بخش خصوصی مشاهده نشده است.
رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی هیچگاه مطالبه حمایت مالی مستقیم از دولت نداشته و خواسته اصلی فعالان اقتصادی، امهال بدهیها، اصلاح برخی رویههای تأمین اجتماعی و فراهم شدن شرایطی برای مدیریت آرامتر و پایدارتر فعالیت بنگاههاست.
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