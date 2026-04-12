آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور در سال ۱۴۰۵ ضمن بررسی مجموعه اقداماتی که از سوی اتاق ایران در دوره جنگ رمضان صورت گرفت، درباره ستاد ویژه اقتصادی که باهدف برنامهریزی در دوره جنگ، پساجنگ و دوره بازسازی شکل گرفته است، صحبت شد.
در این جلسه صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران ضمن تبریک سال نو همراه با آرامش برای همه مردم ایران؛ شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای، جمعی از فرماندهان و مسئولان و تعدادی از مردم کشور را تسلیت گفت و در ادامه، حملات دشمن آمریکایی-صهیونی که موجب از دست دادن تعداد زیادی از کودکان شد را محکوم کرد.
وی همچنین از نیروهای نظامی که با افتخار در مقابل دشمنان ایستادند قدردانی کرد و گفت: امروز در دنیا آمریکا را به عنوان کشوری که شکست خورده و ایران به عنوان کشوری قدرتمند میشناسند.
رئیس اتاق ایران از روزهای جنگ و شهادت مقام معظم رهبری، جمعی از فرماندهان و مردم کشور به عنوان بزرگترین عزای ملی یاد کرد و افزود: امیدواریم در ادامه مسیر، فعالان اقتصادی با آرامش و در سایه صلح، تعهدات خود را در مقابل ملت و دولت انجام دهند.
وی افزود: امسال به عنوان سال وحدت ملی، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، این سه مفهوم به هم پیوسته هستند و سالهاست که در نامگذاریها روی این مفاهیم تمرکز میشود. امیدواریم این اهداف در سال جاری به همت فعالان اقتصادی عملیاتی شوند. البته مشروط بر اینکه تمام زیرساختهای وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مهیا شود.
حسنزاده در ادامه برخی از اقداماتی که در دوره جنگ رمضان از طرف اتاق ایران صورت گرفت را برشمرد. او در این باره گفت: همزمان با شروع دومین روز جنگ تحمیلی اخیر در نامه به روسای اتاقهای سراسر کشور و تشکلهای اقتصادی بر استمرار تولید کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوار تأکید کردیم که خوشبختانه به خوبی این اقدامات انجام شد.
وی به توزیع بستههای معیشتی در همه استانها توسط اتاقها اشاره کرد و آن را حماسهای بزرگ دانست. در این بین حضور همکاران و دبیرکل اتاق ایران برای پیگیری موضوعات مربوط به فعالان اقتصادی و حل مشکلاتی که در روند تولید و تجارت رخ میداد از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شد. او تأکید کرد: در مدت جنگ با پیگیریهایی که انجام شد، در حوزه ترخیص کالا از گمرکات، تمدید اعتبار کارتهای بازرگانی و سامانه ملی گواهی مبدأ، خدمترسانیها صورت گرفت تا خللی در تأمین معیشت و نیاز جامعه رخ ندهد.
رئیس اتاق ایران همچنین به ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران به دولت خبر داد و گفت: همزمان با آغاز هفته دوم جنگ، بسته پیشنهادی اتاق ایران برای مدیریت شرایط جنگی به دولت ارائه شد و پیشنهادها در حوزههای ارزی، تأمین مالی، مالیات، تجاری و گمرک بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این دوره گزارشهای تحلیلی از تبعات جنگ در اقتصاد و آینده کشور تنظیم کرد و برای مسئولان حاکمیتی، نهادهای مربوطه و دولت ارسال شد. این اقدامات از طرف نهاد ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.
حسنزاده همچنین از تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی به اتاقهای سراسر کشور به منظور رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان جنگی خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در دوره جنگ به کمک دو پرواز از هرات افغانستان توانستیم ۷۰۰ نفر از هموطنان که در دبی به سرمیبردند و به دلیل شرایط کنونی امکان بازگشت نداشتند را با حمایت اتاق ایران به کشور بازگردانیم.
رئیس اتاق ایران همچنین از نامهنگاری با اتاقهای ۲۸ کشور اسلامی سخن گفت و افزود: در این جنگ قدرت ایران به خوبی به نمایش گذاشته شد.
حسنزاده در نهایت به تشریح برخی اقدامات ستاد ویژه اقتصادی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ در اتاق ایران تشکیل شد، پرداخت و تأکید کرد: در این ستاد نظرات و ایدههای کلیه ارکان اتاق ایران دریافت میشود و بعد از جمعبندی در اختیار دولت و حاکمیت قرار میگیرد.
جمعآوری دادهها درباره میزان آسیبهای جنگی بر بدنه اقتصادی باید دقیق و سریع انجام شود
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیئترئیسه اتاق ایران گفت: میزان آسیبهایی که به بدنه اقتصادی کشور وارد آمده به تدریج در حال جمعآوری است، چراکه برای برنامهریزی نیازمند این اطلاعات هستیم، پس کار بسیار زیادی در پیش داریم. از طرفی تمرکز روی توانمندیهای اتاقهای استانی در دستورکار اتاق ایران است تا با سرعت بالاتری شرایط را بررسی کرده و به کمک تقسیم کار جلو برویم.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیئترئیسه اتاق ایران نیز به همراهی هیاترئیسه در تأمین منابع لازم برای اتاقهای استانی در دوره جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: این همراهی و همکاری مداوم بوده و در هر زمانی که ضرورت داشته باشد، وجود خواهد داشت.
در بخش بعدی این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی از مجموعه اقدامات اتاق ایران در دوران جنگ رمضان و برنامههای پیشرو ارائه داد.
وی در ابتدا به نقش اتاق در دوران جنگ اشاره کرد که از نهاد نماینده به نهاد عملیاتی-راهبردی تغییر کرده است و در اولین قدم ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران را به ریاست رئیس اتاق ایران تشکیل داده که ۸ کارگروه تخصصی دارد.
منصوری ادامه داد: از طرفی ۱۲ گزارش با نگاه اقتصاد سیاسی با توجه به شرایط جنگی، تهیه شده که این گزارشها برای دستگاهها و نهادهای مربوطه ارسال شده است. در ادامه با ارتباط مستمر اتاقهای استانی در حال پایش سطح خسارتها و آسیبهای وارده هستیم. این اقدام در قالب پرسشنامههایی دنبال میشود. این اطلاعات در سیاستگذاریهای آینده بسیار مهم هستند.
وی به تدوین بسته راهکارهای عاجل و عملیاتی برای حمایت از کسبوکارها اشاره و تأکید کرد: گردآوری سیاستهای حمایتی از کسبوکارها نیز در دستورکار مرکز پژوهشهای اتاق ایران قرار گرفت و با یک گزارش تحلیلی ناظر بر این سیاستها، آماده شده و به زودی برای رئیسجمهور ارسال میشود. همچنین شناسایی زنجیرههای ارزش که بیشترین تأثیر را روی حلقههای پسینی و پیشینی خود دارند نیز صورت گرفته تا در زمان سیاستگذاریها مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، برآورد شاخص تنش در دوران آتشبس نیز در حال انجام است. در عین حال شاخص بازارهای جهانی نیز روزانه تحلیل میشود. در ادامه تحلیل از کلانروندهای دنیا و طراحی رژیم مدیریت تنگه هرمز مورد توجه قرار گرفته است. البته برای دقت کافی ضرورت دارد اقدامات کارشناسی روی این موضوع صورت گیرد.
منصوری با توجه به اقدامات اتاقها و دیگر ارکان اتاق ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی باهدف ایجاد یکپارچگی در این حوزه گفت: چارچوب تشکیل کمپین رحمت با هدف وحدترویه بین اتاقها نیز تهیه شده است.
