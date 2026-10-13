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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

دری: طلاب در برابر جنگ روانی دشمن الگوی اخلاق و استقامت باشند

دری: طلاب در برابر جنگ روانی دشمن الگوی اخلاق و استقامت باشند

اراک- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: طلاب و روحانیون باید در برابر جنگ روانی دشمن، الگوهای عملی اخلاق، تقوا، مقاومت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) اظهار کرد: معارف قرآن کریم باید در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند و صرف آموزش مفاهیم دینی، بدون پایبندی عملی به آن‌ها، نمی‌تواند اهداف تربیتی حوزه‌های علمیه را محقق کند.

وی افزود: صبر در برابر دشواری‌ها، وفای به عهد، تقوا و دستگیری از نیازمندان از شاخصه‌های انسان‌های مؤمن و نیکوکار است و ارزش ایمان زمانی آشکار می‌شود که این ویژگی‌ها در عمل و مسئولیت‌پذیری افراد جلوه‌گر شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: قراردادها و توافق‌ها زمانی اعتبار واقعی دارند که طرفین به مفاد آن پایبند باشند؛ چراکه پیمان‌شکنی و حرکت در مسیر ظلم و جنایت با اصول اخلاقی و انسانی سازگاری ندارد.

وی با اشاره به جایگاه صبر و تقوا در منظومه تربیتی اسلام ادامه داد: خداوند در قرآن کریم از کسانی که در ایمان، عمل و تقوا صادق هستند، تجلیل کرده است و این افراد با پایداری در مسیر حق و پایبندی به ارزش‌های الهی، به موفقیت واقعی دست می‌یابند.

دری: طلاب در برابر جنگ روانی دشمن الگوی اخلاق و استقامت باشند

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی صبر، مقاومت، تلاش و وفای به عهد را از ارزش‌های برجسته مسیر بندگی دانست و افزود: انسان باید در مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌ها استقامت داشته باشد و در عین حال، با حفظ تقوا و پایبندی به اصول اخلاقی، برای رفع مشکلات دیگران نیز تلاش کند.

وی گفت: آیات قرآن کریم باید مبنای رفتار و تصمیم‌گیری ما قرار گیرد و لازم است آموزه‌های الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به کار ببندیم و برای تحقق این هدف از خداوند متعال یاری بخواهیم.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: مراکز حوزوی به‌ویژه حوزه‌های علمیه خواهران، با تقویت ظرفیت‌های علمی و تربیتی خود به مجموعه‌هایی برجسته در سطح کشور تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه آموزش دینی نباید به بیان مطالب و تکرار شعارها محدود شود تصریح کرد: هدف اصلی تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمیه، پرورش انسان‌هایی است که بتوانند آموخته‌های خود را در عرصه‌های مختلف زندگی به کار گیرند و آثار این آموزش‌ها در رفتار و عملکرد آنان نمایان باشد.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان افزود: طلاب و روحانیون باید در مواجهه با دشمنی‌ها، فساد، منکرات و جنگ روانی دشمن، از جمله اقدامات آمریکا، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی، با تکیه بر ایمان، قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) الگویی از اخلاق، تقوا، استقامت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی ارائه دهند.

کد مطلب 6976583

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