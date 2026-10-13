دری: طلاب در برابر جنگ روانی دشمن الگوی اخلاق و استقامت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) اظهار کرد: معارف قرآن کریم باید در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند و صرف آموزش مفاهیم دینی، بدون پایبندی عملی به آن‌ها، نمی‌تواند اهداف تربیتی حوزه‌های علمیه را محقق کند.

وی افزود: صبر در برابر دشواری‌ها، وفای به عهد، تقوا و دستگیری از نیازمندان از شاخصه‌های انسان‌های مؤمن و نیکوکار است و ارزش ایمان زمانی آشکار می‌شود که این ویژگی‌ها در عمل و مسئولیت‌پذیری افراد جلوه‌گر شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: قراردادها و توافق‌ها زمانی اعتبار واقعی دارند که طرفین به مفاد آن پایبند باشند؛ چراکه پیمان‌شکنی و حرکت در مسیر ظلم و جنایت با اصول اخلاقی و انسانی سازگاری ندارد.

وی با اشاره به جایگاه صبر و تقوا در منظومه تربیتی اسلام ادامه داد: خداوند در قرآن کریم از کسانی که در ایمان، عمل و تقوا صادق هستند، تجلیل کرده است و این افراد با پایداری در مسیر حق و پایبندی به ارزش‌های الهی، به موفقیت واقعی دست می‌یابند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی صبر، مقاومت، تلاش و وفای به عهد را از ارزش‌های برجسته مسیر بندگی دانست و افزود: انسان باید در مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌ها استقامت داشته باشد و در عین حال، با حفظ تقوا و پایبندی به اصول اخلاقی، برای رفع مشکلات دیگران نیز تلاش کند.

وی گفت: آیات قرآن کریم باید مبنای رفتار و تصمیم‌گیری ما قرار گیرد و لازم است آموزه‌های الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به کار ببندیم و برای تحقق این هدف از خداوند متعال یاری بخواهیم.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: مراکز حوزوی به‌ویژه حوزه‌های علمیه خواهران، با تقویت ظرفیت‌های علمی و تربیتی خود به مجموعه‌هایی برجسته در سطح کشور تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه آموزش دینی نباید به بیان مطالب و تکرار شعارها محدود شود تصریح کرد: هدف اصلی تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمیه، پرورش انسان‌هایی است که بتوانند آموخته‌های خود را در عرصه‌های مختلف زندگی به کار گیرند و آثار این آموزش‌ها در رفتار و عملکرد آنان نمایان باشد.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان افزود: طلاب و روحانیون باید در مواجهه با دشمنی‌ها، فساد، منکرات و جنگ روانی دشمن، از جمله اقدامات آمریکا، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی، با تکیه بر ایمان، قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) الگویی از اخلاق، تقوا، استقامت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی ارائه دهند.