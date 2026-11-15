به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱ نفر از افرادی که در آب‌های ساحلی استان دچار حادثه شده و گرفتار شرایط اضطراری شده بودند، با تلاش نیروهای تخصصی جست‌وجو و نجات دریایی از خطر نجات یافتند.

وی با بیان اینکه این عملیات‌ها در محدوده دریایی تحت پوشش اداره‌کل بنادر و دریانوردی مازندران از رامسر تا فرح‌آباد ساری انجام شده است، افزود: شناورهای ناجی و نیروهای آموزش‌دیده دریایی با همراهی عوامل پشتیبانی مستقر در خشکی از جمله تیم پزشکی و کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) در این مأموریت‌ها مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران ادامه داد: حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی در محل وقوع حوادث و انجام اقدامات امدادی و انتقال ایمن افراد گرفتار، نقش مهمی در نجات جان حادثه‌دیدگان داشته است.

گرایلو با اشاره به جایگاه ایمنی دریانوردی در مأموریت‌های سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حفاظت از جان انسان‌ها در دریا از اولویت‌های اصلی این سازمان است و در همین راستا، تجهیزات تخصصی، شناورهای امدادی و نیروهای مجرب برای واکنش سریع به شرایط اضطراری و امدادرسانی به افراد و شناورهای گرفتار در آب‌های ساحلی استان در آمادگی قرار دارند.

وی همچنین از دریانوردان و شهروندان خواست در صورت مشاهده یا وقوع هرگونه حادثه و وضعیت اضطراری در محدوده آب‌های ساحلی مازندران، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان از طریق شماره اضطراری ۱۵۵۰ به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بندر نوشهر اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای امدادرسانی در سریع‌ترین زمان انجام شود.