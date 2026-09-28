به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیاکجوری ظهر دوشنبه در حاشیه رزمایش با اشاره به برگزاری رزمایش چندمنظوره دریایی در مازندران اظهار کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی با هدف افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی، تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط و ارتقای سرعت واکنش در برابر حوادث و شرایط اضطراری دریایی انجام می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: در این رزمایش، یک سناریوی ترکیبی شامل وقوع حریق در یک فروند شناور، سقوط و مصدومیت تعدادی از سرنشینان، ایجاد آلودگی نفتی و بروز تهدید امنیتی به‌صورت همزمان اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام شرایط اضطراری، هر یک از گروه‌های تخصصی بر اساس مأموریت تعریف‌شده وارد عملیات شدند و فرآیند امدادرسانی، اطفای حریق، مقابله با آلودگی و تأمین امنیت را به‌صورت هماهنگ دنبال کردند.

کیاکجوری بیان کرد: نیروهای جست‌وجو و نجات مسئولیت امدادرسانی و انتقال افراد حادثه‌دیده را بر عهده داشتند و تیم‌های آتش‌نشانی نیز عملیات مهار و کنترل حریق را انجام دادند.

وی گفت: همزمان نیروهای امنیتی برای مدیریت تهدید احتمالی وارد عمل شدند و گروه‌های تخصصی مقابله با آلودگی نیز اقدامات لازم برای کنترل، مهار و پاکسازی لکه نفتی را به اجرا گذاشتند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران بر ضرورت تداوم برگزاری رزمایش‌های عملیاتی تأکید کرد و افزود: اجرای منظم این مانورها امکان سنجش عملکرد نیروها در شرایط مشابه حوادث واقعی را فراهم کرده و نقاط قوت و ضعف فرآیندهای عملیاتی را مشخص می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش هماهنگی بین واحدهای مختلف، ارتقای مهارت نیروهای عملیاتی و تقویت سرعت و کیفیت پاسخگویی در زمان وقوع سوانح از مهم‌ترین دستاوردهای برگزاری این رزمایش‌ها است.