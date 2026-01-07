ارجمندزاده: ۵۸ نفر در حوادث دریایی استان بوشهر نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش ارجمندزاده روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور جستوجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ اظهار کرد: مانور جستوجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ با هدف ارتقای سطح هماهنگی دستگاههای مرتبط و ارائه خدمات سریع و مؤثر به افراد در معرض خطر، در محدوده آبهای بندر بوشهر برگزار شد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: سناریو مانور برخورد ۲ شناور مسافربری و امدادرسانی فوری به سانحه دیدگان این حادثه همراه با پایش منطقه با ۲ فروند بالگرد و حضور پررنگ شناورهای امدادرسان بود.
وی بیان کرد: مانورهای جستوجو و نجات دریایی بهصورت سالانه در آبهای خلیج فارس و با مشارکت دستگاههای مرتبط برگزار میشود و امسال بندر بوشهر بهعنوان میزبان مانور ملی جستوجو و نجات دریایی در مقیاس گسترده انتخاب شد.
ارجمندزاده افزود: موقعیت جغرافیایی استان بوشهر بهگونهای است که بخش عمدهای از ترددهای تجاری، مرزی و دریایی شمال و جنوب خلیج فارس از آبهای این استان عبور میکند و همچنین ترددهای مسافری روزانه میان بوشهر و جزیره خارگ برقرار است.
وی ادامه داد: در این راستا تقویت زیرساختها و تجهیزات جستوجو و نجات دریایی در این منطقه به عنوان ضرورتی انکارناپذیر همواره در اولویتهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار دارد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر شش مرکز و ایستگاه جستوجو و نجات دریایی در بنادر استان فعال است و پیشبینی میشود تا پایان امسال یک ایستگاه دیگر نیز به این مجموعه افزوده شود که در مجموع هفت ایستگاه و هفت فروند شناور جستوجو و نجات در آبهای استان مستقر خواهند بود.
ارجمندزاده با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در این مانور گفت: در این تمرین، حدود ۱۰ فروند شناور با همکاری دستگاهها و ارگانهای مرتبط با شرایط اضطرار دریایی حضور داشتند و ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بهعنوان هماهنگکننده عملیات، از ظرفیت همه نهادهای دریایی بهره گرفت.
وی تأکید کرد: برگزاری اینگونه مانورها نقش مهمی در افزایش هماهنگی بین دستگاهها، کاهش زمان واکنش و ارائه خدمات بهموقع به افراد نیازمند کمک در دریا دارد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همچنین با اشاره به عملکرد مراکز جستوجو و نجات استان گفت: بر اساس آمار ۹ ماهه امسال، ۵۸ نفر از افرادی که دچار اضطرار دریایی شده بودند، با تلاش نیروهای جستوجو و نجات و استفاده از شناورهای امدادی، نجات یافتند.
نظر شما