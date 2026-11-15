به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های این ستاد برای توسعه گردشگری هوشمند در پایتخت اظهار کرد: با توجه به انتخاب موضوع گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی از سوی سازمان جهانی گردشگری، تصمیم گرفتیم با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، گام مؤثری در این حوزه برداریم و تهران را از تحولات نوین گردشگری در جهان عقب نگه نداریم.

وی افزود: در سال‌های گذشته، ۳۰ مسیر گردشگری در شهر تهران طراحی و به شهروندان معرفی شده بود. اکنون در نظر داریم این مسیرها را در قالب محتوای دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در اختیار شهروندان قرار دهیم. این طرح در هفته گردشگری و با حضور معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آقای دکتر بندپی، رونمایی شد و پس از آن، فرایند اجرایی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن آغاز شد.

قاسمی با تشریح مراحل اجرای طرح گفت: نخستین گام، پایش میدانی مسیرهای گردشگری با مشارکت اصحاب رسانه، فعالان گردشگری و تولیدکنندگان محتواست. این فرایند از منطقه یک تهران آغاز شد و چهار مسیر گردشگری مشاهیر نیاوران، گذر تجریش و گذر باغ فردوس مورد پایش قرار گرفتند. پس از این مرحله، محتوای دیجیتال این مسیرها استخراج شده و فرایند آماده‌سازی محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در حال انجام است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت منطقه ۱۲ در این طرح تصریح کرد: منطقه ۱۲ به دلیل برخورداری از بافت تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۶ مسیر از مجموع ۳۰ مسیر گردشگری تهران در این منطقه واقع شده است. تاکنون در سه مرحله، بخش قابل توجهی از این مسیرها مورد پایش قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: از جمله مسیرهای مورد بررسی در منطقه ۱۲ می‌توان به گذرهای بازار یک، بازار دو، پامنار، محله سیروس، میر محمود وزیر، ناصرخسرو، خانم فخرالدوله، بهارستان، میدان مشق، ادیان، لاله‌زار و دروازه دولت اشاره کرد.

قاسمی درباره چگونگی دیجیتال‌سازی این مسیرها توضیح داد: هدف اصلی ما در این مرحله، معرفی و بازآفرینی مسیرهای گردشگری است، نه صرفاً معرفی مقاصد گردشگری؛ چراکه مقاصد گردشگری تهران پیش‌تر از روش‌های مختلف به شهروندان معرفی شده‌اند. در این طرح تلاش می‌کنیم خود مسیرها و تجربه حضور در آنها را به شکل دیجیتال ثبت و بازنمایی کنیم.

وی افزود: برای تحقق این هدف، از تجهیزات و فناوری‌های متنوع تصویربرداری، از جمله دوربین‌های ۳۶۰ درجه، دوربین‌های عینک‌محور و سایر ابزارهای نوین تصویربرداری استفاده می‌کنیم تا محتوایی با قابلیت بهره‌برداری در بسترهای دیجیتال تولید شود.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با تأکید بر نقش هوش مصنوعی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری پایتخت خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، تغذیه و آموزش سامانه‌های هوش مصنوعی با اطلاعات دقیق و محتوای معتبر درباره مسیرهای گردشگری تهران است. به این ترتیب، زمانی که شهروندان درباره گردشگری تهران از ابزارهای هوش مصنوعی سؤال می‌کنند، این سامانه‌ها بتوانند مسیرهای پیشنهادی گردشگری پایتخت را نیز به آنها معرفی کنند.

وی افزود: در نهایت، قرار است اطلس دیجیتال گردشگری شهر تهران برای نخستین‌بار تدوین و رونمایی شود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تهران از نخستین شهرهای کشور در اجرای چنین طرحی در حوزه گردشگری دیجیتال خواهد بود.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به مشارکت شهروندان و فعالان رسانه‌ای در اجرای این طرح گفت: این برنامه صرفاً یک تور گردشگری نیست، بلکه یک رویداد شهری است که تلاش داریم همه شهروندان و فعالان حوزه گردشگری را در آن سهیم کنیم. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی عمومی در فضای مجازی انجام شد تا راهنمایان گردشگری، فعالان رسانه‌ای، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، انسان‌رسانه‌ها و تولیدکنندگان محتوا بتوانند در این رویداد مشارکت داشته باشند.

قاسمی افزود: در پی این فراخوان، حدود ۱۷۰ نفر برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کردند. در هر مرحله از اجرای طرح نیز حدود ۱۰ نفر از این افراد را دعوت می‌کنیم. ترکیب شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف متفاوت است تا افراد بیشتری فرصت حضور و مشارکت پیدا کنند. همچنین از مسئولان خانه‌های گردشگری و راهنمایان محلی که با ظرفیت‌ها و پیشینه محله خود آشنایی دارند، دعوت می‌کنیم تا در معرفی و بازآفرینی مسیرهای گردشگری مشارکت داشته باشند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری خانواده‌محور در تهران اظهار کرد: در تمامی برنامه‌هایی که با مناطق و محلات شهر تهران دنبال می‌کنیم، بر موضوع خانواده‌محوری تأکید داریم و از مجموعه‌های مرتبط درخواست کرده‌ایم برنامه‌های گردشگری را به شکلی طراحی کنند که خانواده‌ها بتوانند به‌صورت جمعی در آنها حضور پیدا کنند.

قاسمی ادامه داد: در شهر تهران انجمن‌ها و مجموعه‌هایی نیز فعال هستند که در زمینه برگزاری تورهای خانوادگی تجربه دارند. جلساتی با این مجموعه‌ها برگزار کردیم و از پیشنهادها و راهکارهای آنها برای توسعه این نوع گردشگری بهره گرفتیم. البته دو مرحله از این برنامه‌ها اجرا شد که با شناسایی برخی نواقص، اکنون در حال اصلاح دستورالعمل‌ها و تکمیل شیوه اجرای آنها هستیم.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح تورهای خانواده‌محور در منطقه ۱۲ گفت: با توجه به اهمیت تاریخی و گردشگری منطقه ۱۲ و همچنین تأکید شهردار این منطقه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری آن به شهروندان، برنامه ویژه‌ای برای برگزاری تورهای خانوادگی در این منطقه طراحی و اجرا شد.

وی درباره ویژگی‌های این تورها توضیح داد: تفاوت اصلی این برنامه با تورهای معمول گردشگری، در خانواده‌محور بودن تمام مراحل آن است. ثبت‌نام به‌صورت خانوادگی انجام می‌شود و مناطق مختلف متناسب با ظرفیت خود، تعدادی خانواده را معرفی می‌کنند. همچنین اطلاعات مربوط به تعداد اعضای خانواده و وسیله نقلیه آنها دریافت می‌شود تا هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی و تأمین فضای پارک خودرو انجام شود و خانواده‌ها بدون دغدغه در برنامه شرکت کنند.

قاسمی افزود: حرکت این تورها از مجموعه بلدیه آغاز می‌شود و پس از آن، خانواده‌ها با همراهی راهنمایان گردشگری از یکی از مسیرهای گردشگری منتخب بازدید می‌کنند. برخی از این برنامه‌ها از بلدیه آغاز می‌شوند و برخی دیگر در این مجموعه به پایان می‌رسند. در طول مسیر نیز راهنمایان گردشگری توضیحات لازم را درباره پیشینه تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های محله به خانواده‌ها ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از پایان بازدید، خانواده‌ها در مجموعه بلدیه در یک برنامه حدوداً ۴۵ دقیقه‌ای حضور پیدا می‌کنند که طی آن، بخشی از اقدامات و عملکرد شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف برای آنها به نمایش گذاشته می‌شود. در پایان نیز پذیرایی و توزیع ناهار به‌صورت خانوادگی پیش‌بینی شده است تا خانواده‌ها بتوانند در همان محل از آن استفاده کنند یا همراه خود ببرند.

قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری مرحله بعدی تورهای خانواده‌محور گفت: این برنامه در سه مرحله اجرا شده و پس از بررسی تجربه‌های به‌دست‌آمده، اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است. پس از نهایی شدن این اصلاحات، اجرای مجدد تورها آغاز خواهد شد. معمولاً روزهای تعطیل برای برگزاری این برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما در حال حاضر تاریخ مشخصی برای مرحله بعدی اعلام نشده است.