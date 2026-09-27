به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به مناسبت آغاز هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران با حضور امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران و مدیران گردشگری مناطق برگزار شد.
امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در این نشست با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف در هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران گفت: مهر ماه برای مجموعه گردشگری، نوروزی دیگر است و سرآغاز بسیاری از فعالیتهای مهم در این ستاد محسوب میشود.
وی افزود: در تلاشیم تا با همکاری همه ارگانهای شهرداری، برنامههای خوبی را اجرا کنیم. طبق دستورالعمل، برنامهها توسط دکتر توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ابلاغ شده است و عمده آنها با تأکید بر محله صورت میگیرد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران رویکردهای اصلی این برنامهها را تهرانمحوری و تقویت هویت شهری، توزیع متوازن برنامهها در مناطق و تقویت حس تعلق» عنوان کرد و گفت: «در تاریخ ۱۴ مهرماه، افتتاحیه هفته فرهنگی تهران در میدان مشق برگزار میشود. نمایشگاه تهران، شهر فرهنگ و زندگی، افتتاحیه جشنواره گلهای داوودی و کنسرت سمفونیک بچههای میناب از جمله برنامههایی است که با حضور برخی مقامات دولتی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به برنامههای آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعاتی مانند زنگ گردشگری و زنگ تهران را در بازه ۵ مهر تا ۲۱ مهر خواهیم داشت و در فضاهای مدارس حتماً کارگاههای تهرانشناسی و گردشگری برگزار میشود.
قاسمی همچنین از چاپ و توزیع اقلام فرهنگی، معرفی جاذبههای فرهنگی در فضای مجازی، تقدیر از فعالان و مفاخر حوزه تهرانشناسی و رونمایی از نقشههای گردشگری مناطق ۵، ۱۶ و ۱۱ به عنوان بخشی از برنامههای منطقهای یاد کرد.
وی با اشاره به تورهای گردشگری گفت: تورهای تهرانگردی خانواده محور شبانه با استفاده از فضای میادین و تجمعات اجرا خواهد شد. روستاهای اطراف تهران فرصت خوبی برای بازدید هستند. از دیگر تورها میتوان به "تهران شروع یک دوستی" ویژه دانشجویان ورودی جدید، تهران روی رکاب، قابهای شهر و تور مقاومت اشاره کرد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از ثبت ملی توچال پس از سالها خبر داد و افزود: با همت همکاران منطقه توچال به ثبت ملی رسید که رونمایی آن انجام خواهد شد. همچنین حدود ۹ درخت دیرزیست نیز به ثبت ملی رسیده است. میراث ناملموس شهر تهران باید برای آیندگان حفظ شود.
قاسمی به جشنوارهها و پویشهای پیشرو نیز اشاره کرد و گفت: «جشنوارهها و پویشهایی مانند کوچه به کوچه تهران، روایت تهرانیها (روایت قدیمیهای تهران از این شهر)، گردشگری خانوادهمحور محلهای و تهران را قدم بزن در مسیرهای ۳۰ گانه گردشگری برگزار خواهد شد.
وی بر اهمیت آموزش و تربیت نیروی انسانی تأکید کرد و اظهار داشت: مهمترین کار این دوره، تربیت افراد در خانههای گردشگری محلات است. در این راستا، دورههای تئوری با قیمت مصوب وزارت خانه و به صورت اقساط برای همکاران حوزه گردشگری برگزار خواهد شد تا زمینه رشد آنها فراهم شود.
قاسمی در پایان از رونمایی کتاب گردشگری با مترو، برگزاری چهارمین دوره گفتاورد ملی میراث فرهنگی در ۲۰ مهرماه، رویداد «تهران آینده گردشگری» در ۷ و ۸ مهرماه و برگزاری رویداد «تهران تل» خبر داد.
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