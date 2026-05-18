ابتکار جدید شهرداری برای گردشگران تهرانی

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: صنعت گردشگری در دوران جنگ آسیبهای متفاوتی تجربه کرد. از هتلها و مجموعههای خصوصی تا آژانسها و فعالیت راهنمایان گردشگری، همگی با کاهش شدید مسافران مواجه شدند و حتی شهرهایی مانند تهران که معمولاً در ایام نوروز پر از گردشگر هستند، امسال خلوت بودند.
فعالیتهای دوران جنگ و ابتکارات گردشگری
قاسمی افزود: در دوران جنگ نیز اقدامات متعددی انجام شد؛ از اهدای خون گردشگران برای جبهه مقاومت گرفته تا پایش مسیرهای گردشگری و رفع ایرادات آنها، تا در صورت ادامه شرایط جنگ، مسیرها آماده بهرهبرداری باشند.
تهرانگردی با مترو؛ ابتکار جدید شهرداری
وی خبر مهم دیگری را اعلام کرد: برای نخستین بار گردشگری با استفاده از شبکه مترو در تهران طراحی شد و تمامی ایستگاههای مترو در قالب اماکن و مراکز گردشگری و تفریحی نقشهبرداری شده و در حال نصب است. تا کنون ۴۰ ایستگاه با جاذبههای اطراف شناسایی شده و ۲۴ ایستگاه نقشه آماده نصب دارند و ایستگاههای امام خمینی و قیام نیز نصب و قابل بازدید هستند.
قاسمی هدف از این اقدام را کاهش هزینه و استفاده بهینه از امکانات موجود و ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی عنوان کرد: این اقدام به مردم تهران اجازه میدهد که بدون استفاده از خودروی شخصی، از ظرفیتهای گردشگری شهر بهرهمند شوند و مسیرهای گردشگری پیرامونی را مشاهده کنند.
ارائه خدمات رایگان برای شهروندان تهرانی
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران تاکید کرد: با توجه به شرایط بعد از جنگ، تلاش داریم خدمات گردشگری بیشتری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان تهرانی قرار دهیم تا آرامش و نشاط بیشتری در شهر ایجاد شود.
