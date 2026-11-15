به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، صلاح‌الدین خضری، محمدابراهیم عالمی، عزیز تنها، ایمران حیدری، مرتضی گودرزی، احسان عبدی‌پور، مرتضی کریمی و فاروق رحمانی اعضای هیئت انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را تشکیل می‌دهند.

جلسه هیئت انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در محل انجمن موسیقی ایران برگزار شد و اعضا احکام خود را از بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با همکاری و همراهی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کرمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی کرمان ۹ تا ۱۴ آذر به دبیری پیروز ارجمند در کرمان برگزار می شود.