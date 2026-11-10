به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در هجدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی، خانه شاهنامه ایران از برگزیدگان بخش «شاهنامه‌خوانی» قدردانی خواهد کرد و جوایزی برای شاهنامه‌خوانان برتر در نظر گرفته است.

همچنین در همکاری بین خانه شاهنامه ایران و جشنواره موسیقی نواحی از پیشکسوتان شاهنامه‌خوانی نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

تجلیل از شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌خوانان برای نخستین‌بار در این دوره از جشنواره به پیشنهاد «خانه شاهنامه»، در کنار نظامی‌خوانی، هوره، بیت‌خوانی، شروه‌خوانی و سایر آوازهای بومی ایران، در بخش آوازهای نواحی ایران انجام می‌شود و هنرمندانی از شهرهای مختلف کشورمان در این بخش از جشنواره حضور دارند.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با همکاری و همراهی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کرمان، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی کرمان ۹ تا ۱۴ آذر به دبیری پیروز ارجمند در کرمان برگزار می‌شود.