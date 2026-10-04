بین المللی شدن جشنواره موسیقی نواحی با محوریت «جاده تاریخی ادویه»!

پیروز ارجمند آهنگساز، مدرس و دبیرهجدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: برنامه ریزی ها و تلاش ما این است که بتوانیم در صورت فراهم سازی تمامی امکانات و طراحی هایی که شده، هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را به صورت بین المللی برگزار کنیم. در این راستا موضوع اصلی جشنواره هم متمرکز بر محور احیای «جاده تاریخی ادویه» و ریشه های فرهنگی و تاریخی این موضوع است که طی تفاهم شهریور سال جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزیر گردشگری هند در سومین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو «بریکس» در حوزه موسیقی اجرا می شود.

وی افزود: به طور حتم با توجه به میزبانی دوباره کرمان برای برگزاری این دوره از جشنواره موسیقی نواحی و ظرفیت های بسیار ارزشمندی که این منطقه از کشورمان در حوزه های گردشگری و فرهنگی دارد، برگزاری جشنواره در این استان با توجه به موضوع اصلی جشنواره می تواند به نسبت دیگر رویدادها دربرگیرنده تفاوت هایی باشد. چرا که تلفیق ۲ موضوع بسیار مهم «گردشگری» و «موسیقی» در جشنواره موسیقی نواحی آن هم به میزبانی کرمان بی تردید باید یکی از رویکردهای مهمی باشد که می توانیم برای چنین رویدادی طراحی کنیم.

این آهنگساز که طی سال های گذشته مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز به عهده داشت، در پایان با اشاره به اینکه فراخوان جشنواره هفته آینده منتشر می شود، توضیح داد: با توجه به تخصص دانشگاهی بنده در حوزه «اتنوموزیکولوژی» (موسیقی شناسی قومی) تلاش می کنم تا این دوره از جشنواره ضمن توجه به ذائقه مخاطبان، با توجه بیشتر به اصالت ها، تخصصی تر برگزار شود. زیرا در این سال ها قطعا توجه به اصالت ها می بایست در زمره مهم ترین اولویت های برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری کشورمان قرار گیرد.

اول مهر سال جاری در جلسه همزمان شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی نواحی کشور و دوسالانه نقاشی ایران که آبان و دی ماه سال جاری به میزبانی کرمان برگزار می‌شود، پیروز ارجمند حکم دبیری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور را از معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.