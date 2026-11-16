به گزارش خبرگزاری، رویترز درباره سفر «مایک والتز» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به لبنان نوشت: والتز وارد بیروت شد تا با مقامات لبنانی و مسئولان سازمان ملل درباره آینده نیروهای بین‌المللی مستقر در جنوب لبنان و فعالیت نهادهای امدادرسان پس از پایان مأموریت یونیفل رایزنی کند.

والتز پس از ورود به بیروت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لبنان فرصت واقعی برای ترسیم آینده‌ای مستقل و امن دارد. آمریکا برای حمایت از این مسیر و روشن کردن الزامات آن در کنار لبنان است.»

وی افزود: «من به اینجا آمده‌ام تا از نزدیک درباره واقعیت‌های مرحله انتقالی و گام‌های بعدی مربوط به نیروهای سازمان ملل و نهادهای امدادرسان اطلاعات کسب کنم.»

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، والتز در جریان این سفر با مقام‌های ارشد این کشور و نمایندگان سازمان ملل دیدار می‌کند. بررسی حمایت آمریکا از اجرای توافق چارچوب سه‌جانبه، پایان مأموریت یونیفل و انتقال مسئولیت امنیتی به دولت لبنان از محورهای این رایزنی‌ها اعلام شده است.

سفارت آمریکا در بیروت نیز اعلام کرده است که والتز در سفر خود به لبنان و مراکش از ۱۵ تا ۱۷ نوامبر (۲۴ تا ۲۶ آبان) با مقام‌های دو کشور دیدار خواهد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوت ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۷۹۰، مأموریت یونیفل را برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد و تصمیم گرفت این نیرو پس از پایان مأموریت، روند خروج منظم خود را آغاز کند. بر اساس این قطعنامه، خروج کامل نیروها باید در یک دوره یک‌ساله انجام شود.

یونیفل از سال ۱۹۷۸ در جنوب لبنان مستقر است و مأموریت آن نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و کمک به حفظ ثبات در منطقه مرزی لبنان و سرزمین‌های اشغالی است.

در شرایطی که بخشی از خاک لبنان در اشغال تل آویو است و رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس ادامه می دهد گرفتن سلاح مقاومت مهمترین دغدغه کنونی مقامات آمریکایی و هدف نهایی سفرهای آنها به این کشور است.