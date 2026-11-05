به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: این سازمان در هفت‌ماهه نخست سال جاری با انتشار یک‌هزار و ۲۶۷ سند در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (ایران FOIA)، رتبه نخست کشور را در این شاخص کسب کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی افزود: بر اساس گزارش عملکرد این سامانه، تمامی درخواست‌های ثبت‌شده از سوی شهروندان پاسخ داده شده و میزان پاسخگویی سازمان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به میانگین زمان پاسخگویی صفر روز در این سازمان گفت: این عملکرد موجب شد جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی عنوان سریع‌ترین دستگاه اجرایی کشور در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را به دست آورد.

شفیعی خاطرنشان کرد: این نتایج در ارزیابی عملکرد ۳ هزار و ۳۳۶ دستگاه دولتی و نهاد متصل به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده است.

وی شفافیت اداری و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را از الزامات تحقق حقوق شهروندی دانست و تأکید کرد: انتشار اسناد و پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های مردم، نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری، تقویت اعتماد عمومی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد.