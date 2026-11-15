به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، این هواپیما CE-۲۵A نام دارد و پرواز آزمایشی آن نقطه عطف دیگری در توسعه هواپیماهای برقی برای سفرهای تجاری کوتاه است.

«شرکت هواپیماسازی تجاری چین» (COMAC) این هواپیما را توسعه داده است. در آزمایش مذکور که دو خلبان و یک مهندس آزمایش پرواز حضور داشتند در مجموع ۵۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه طول کشید که از این مدت، هواپیما ۱۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه در آسمان پرواز و مسافت ۶۰ کیلومتر را طی کرد.

شرکت COMACدر بیانیه‌ای اعلام کرد که هواپیما عملکرد عادی و مطلوبی داشته و تمامی نتایج آزمایش مطابق با انتظارات بوده است.

CE-۲۵A نخستین هواپیمای تجاری تمام‌برقی شرکت COMAC است که برای جابه‌جایی ۱۹ مسافر در پروازهای تجاری بین‌شهری طراحی شده است. این هواپیما حداکثر وزن آن هنگام بلند شدن ۱۰ تن است و می تواند با سرعت کروز ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت در ارتفاع ۲۴۰۰ متری پرواز کند. همچنین برد پروازی آن ۴۰۰ کیلومتر است.

نیروی محرکه این هواپیما از طریق سامانه پیشرانش الکتریکی توزیع‌شده با فن‌های کانال‌دار تامین می‌شود که روی بال‌های آن نصب شده‌اند.