رکورد سریع ترین پهپاد الکتریکی جهان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این بالاترین سرعت ثبت شده مربوط به یک پهپاد مجهز به باتری است.

شرکت سازنده مدعی است پرواز مذکور در یک تست داخلی در ۲۶ ژوئن سال جاری میلادی انجام شده و مراسم رسمی اعطای گواهینامه جهانی رکوردهای گینس چند هفته دیگر انجام می شود. نمونه اولیه پهپاد که Apex Recordhunter نامیده می شود، رکورد رسمی پیشین سرعت یک هواپیمای برقی (۶۵۷.۵۹ کیلومتر برساعت) را شکسته است.

چنین سرعتی فقط نمایشی نیست. شرکت آلمانی «کوانتوم سیستمز»مالک N۳XT، تصمیم دارد این فناوری را به طور مستقیم در سری جدید پهپادهای رهگیر جنگنده به کار گیرد. در میدان جنگ که هر ثانیه اهمیت دارد، چنین فناوری می تواند تفاوتی میان متوقف کردن یک حمله پهپادی آتی و دستیابی پهپاد به هدفش ایجاد کند.

رابرت گاردمین، مهندس ارشد این پروژه در کوانتوم سیستمز در این باره می گوید: دستیابی به سرعت ۶۹۹ کیلومتر برساعت یک نقطه عطف خارق العاده است، اما فقط شروع فعالیت است. ما به زودی با پهپادی که سریع تر پرواز می کند، برمی گردیم و آن را رسمی می کنیم.

طبق بیانیه شرکت، این پهپاد به تنهایی یک اسلحه نیست، بلکه یک سامانه نمایشی فناوری است که توسط تیم مهندسی در کوانتوم سیستمز ساخته شده که برنامه رهگیرها را توسعه می دهند.