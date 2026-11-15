به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دشتیاری در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و هنگام کنترل خودروهای عبوری، به چهار دستگاه تانکر کشنده مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در بازرسی از این تانکرها، ۴۴ تن گاز مایع و ۴۴ تن و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف شد که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان ۸۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به دستگیری پنج متهم در این رابطه گفت: چهار دستگاه تانکر کشنده توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.