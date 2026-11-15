به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های امید ایران و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵:۴۵ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان یحیی گلمحمدی همراه بود.
پوریا شهرآبادی، سینا معظمیتبار و امیرحسین امانی پور برای امیدهای ایران و آریا شفیعدوست و محمد عسکری برای سپاهان گلزنی کردند.
گلمحمدی در این مسابقه از تمام بازیکنان استفاده کرد تا تجربه کافی را در سیستم تاکتیکی مدنظرش پیدا کنند.
تیم فوتبال امید در دیداری تدارکاتی موفق شد در اصفهان تیم سپاهان را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های امید ایران و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵:۴۵ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان یحیی گلمحمدی همراه بود.
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