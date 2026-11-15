به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های امید ایران و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵:۴۵ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان یحیی گل‌محمدی همراه بود.



پوریا شهرآبادی، سینا معظمی‌تبار و امیرحسین امانی پور برای امیدهای ایران و آریا شفیع‌دوست و محمد عسکری برای سپاهان گلزنی کردند.



گل‌محمدی در این مسابقه از تمام بازیکنان استفاده کرد تا تجربه کافی را در سیستم تاکتیکی مدنظرش پیدا کنند.