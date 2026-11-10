به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال امید ایران، عصر امروز (سه‌شنبه) از ساعت ۱۷ در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار شد.



در این تمرین، مبین دهقان، ضرغام سعداوی، پوریا شهرآبادی و ابوالفضل کوهی برای نخستین بار در جمع ملی‌پوشان حضور پیدا کردند.



پس از صحبت‌های ابتدایی یحیی گل‌محمدی و انجام حرکات گرم‌کردنی، بازیکنان تمرینات تاکتیکی را زیر نظر سرمربی و اعضای کادرفنی دنبال کردند. این بخش از تمرین به مدت ۶۵ دقیقه ادامه داشت و ملی‌پوشان نکات فنی و تاکتیکی موردنظر کادرفنی را مرور کردند.

با وجود سرمای هوا، بازیکنان با انگیزه و اشتیاق بالایی تمرینات خود را دنبال کردند تا با آمادگی بیشتری به ادامه برنامه‌های این اردو بپردازند.



همچنین مجتبی حسینی، میهمان ویژه تمرین امروز تیم ملی امید بود که حضورش با استقبال گرم اعضای کادرفنی و بازیکنان همراه شد.