به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی که متولد ۱۸ بهمن سال ۱۳۱۸ بود و سابقه بازی در باشگاه های شاهین، تاج و پاس تهران را داشت، در سن 86 سالگی به دیار باقی شتافت.

مرحوم حبیبی بعد از انقلاب نخستین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود و آخرین باری که تیم فوتبال امید ایران راهی المپیک شد هدایت این تیم را برعهده داشت.

مراسم تشییع پیکر این پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران صبح امروز پنجشنبه با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، پیشکسوتان، مدیران باشگاه، همبازیان سابق و شاگردان او در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.