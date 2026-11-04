به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گل‌محمدی پس از آغاز فعالیت خود در تیم ملی امید رصد بازیکنان مستعد فوتبال ایران را در دستور کار قرار داده است تا با شناخت دقیق‌تری از گزینه‌های موجود، تیمی آماده برای رقابت‌های پیش رو تشکیل دهد.

سرمربی جدید تیم امید قصد دارد آخر هفته جاری با حضور در ورزشگاه‌های قزوین و اصفهان، عملکرد چند بازیکن جوان را در هفته دوازدهم لیگ برتر از نزدیک زیر نظر بگیرد.

گل‌محمدی به همراه دستیاران خود ابتدا راهی قزوین می‌شود تا دیدار شمس‌آذر قزوین و صنعت نفت آبادان را تماشا کند. حضور بازیکنان زیر ۲۳ سال در ترکیب دو تیم، این مسابقه را به یکی از گزینه‌های مورد توجه کادر فنی تیم ملی امید تبدیل کرده است.

کادرفنی تیم امید بلافاصله پس از حضور در قزوین، راهی اصفهان می‌شود تا دیدار سپاهان و ملوان بندرانزلی را در ورزشگاه نقش جهان تماشا کند.

گل‌محمدی با این برنامه به دنبال گسترش دامنه بررسی‌های خود و شناسایی بازیکنانی است که می‌توانند در رقابت‌های انتخابی المپیک و جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، بخشی از ترکیب تیم ملی امید باشند.