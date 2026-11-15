به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی آذرکیش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و با رویکرد محله‌محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰۱ تبعه غیرمجاز، ۲ سارق و ۱۰ معتاد متجاهر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری ادامه داد: همچنین ۱۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و حادثه‌ساز توقیف و افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری و موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.