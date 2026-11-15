سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از فرایند یاددهی و یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در دوره ابتدایی، بسته های کمک‌آموزشی ویژه آموزگاران پایه اول ابتدایی شهرستان گناوه اهدا شد.

وی افزود: این تجهیزات با حمایت معاونت آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر و با حضور محمد سیفی، رئیس اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی این اداره‌کل، در بازدید از دبستان‌های نرگس و خدیجه کبری به آموزگاران تحویل داده شد.

محمدی با اشاره به اهمیت پایه اول ابتدایی در شکل‌گیری مهارت‌های بنیادین دانش‌آموزان بیان کرد: خواندن، نوشتن، تفکر و یادگیری از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در این مقطع شکل می‌گیرند و استفاده از ابزارهای کمک‌آموزشی مناسب می‌تواند به جذابیت کلاس درس و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان کمک کند.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان گناوه ادامه داد: بهره‌گیری هدفمند از این تجهیزات، زمینه یادگیری عمیق‌تر و تثبیت مفاهیم آموزشی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در بهبود کیفیت تدریس دارد.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز امیدواری کرد این بسته‌های آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرایند یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مؤثر باشد.