تحول در کلاس اول ابتدایی سمنان؛ ۴ مدرسه پایلوت اجرای برنامه درسی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب غروب یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در محل اداره کل، اظهار کرد: استان سمنان در نخستین سال مشارکت خود در طرح ملی برنامه درسی جدید، با چهار مدرسه در شهرستان های سمنان و شاهرود وارد مرحله اجرای آزمایشی این طرح می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت یادگیری، تقویت شایستگی های پایه و عمومی، توسعه مهارت آموزی و فراهم کردن فرصت‌های متنوع برای یادگیری فعال دانش‌آموزان اجرا خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در این رویکرد، مدرسه از محیطی صرفاً آموزشی به فضایی پویا و تجربه محور تبدیل می‌شود، تاکید کرد: پرسشگری، گفتگو، حل مسئله، کسب تجربه و مشارکت فعال دانش‌آموزان در فرایند یادگیری از محورهای اصلی برنامه جدید درسی است.

مرادی‌نسب ادامه داد: در مرحله نخست اجرای آزمایشی، چهار مدرسه شامل ۹ کلاس پایه اول در استان مشارکت دارند که مدارس دخترانه «حجاب» و پسرانه «شاهد» در شهرستان سمنان و مدارس «شهیدان احمدی» و «میثاق» در شهرستان شاهرود به عنوان مدارس پایلوت انتخاب شده‌اند.

وی، مدرسه‌محوری را یکی از الزامات موفقیت این طرح دانست و بیان کرد: اجرای مطلوب برنامه درسی جدید نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی ارکان مدرسه از جمله مدیران، معاونان آموزشی و پرورشی، آموزگاران و راهبران آموزشی است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: دو راهبر آموزشی که دوره‌های تخصصی کشوری را پشت سر گذاشته‌اند، مسئولیت پشتیبانی علمی، همراهی مدارس مجری و توانمندسازی حرفه‌ای معلمان را بر عهده خواهند داشت.

مرادی‌نسب همچنین بر اهمیت نقش خانواده‌ها در اجرای موفق این برنامه تأکید کرد و افزود: آگاهی و همراهی والدین با شیوه‌های نوین یادگیری می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق و اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی داشته باشد.

به گزارش مهر، در نخستین مرحله اجرای آزمایشی برنامه جدید درسی پایه اول ابتدایی در استان سمنان، چهار مدیر مدرسه، ۹ آموزگار پایه اول و دو راهبر آموزشی به صورت مستقیم در اجرای طرح مشارکت خواهند داشت.