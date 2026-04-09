رقیه کفیلالناس در گفتوگو با خبرنگار مهر از فعالیتهای جهادی، کانون بانوان و خانواده خادمیاران رضوی شهرستان یزد در ایام شهادت قائد امت خبر داد و گفت: این مجموعه با اجرای مجموعهای از طرحهای حمایتی و جهادی، نقش فعال و قابل توجهی در پشتیبانی از خانوادهها، دانشآموزان و اقشار آسیبپذیر ایفا کرده است.
وی ادامه داد: مجموع خدمات ارائهشده در ایام جنگ با محوریت گرامیداشت رهبر شهید انقلاب برگزار شده است و در قالب پویشهای مختلفی از جمله «سفره پدری»، «مائده مقاومت» و «احسان شهید» بوده است.
مسئول کانون بانوان و خانواده کانون خدمت رضوی شهرستان یزد ادامه داد: مجموع هزینه خدمات ارائه شده به ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال رسیده است که بخش عمدهای از آن با همراهی خیرین و تلاش خادمیاران داوطلب محقق شده است.
کفیلالناس تصریح کرد: یکی از اصلیترین برنامههای این دوره، اجرای طرح توزیع بستههای معیشتی بوده است. در این طرح، ۸۰ بسته مؤمنانه شامل اقلام ضروری مانند برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی، سویا و رب گوجهفرنگی در میان خانوادههای نیازمند توزیع شد. ارزش ریالی مجموع این بستهها ۲۴۰ میلیون تومان اعلام شده و هدف آن حمایت معیشتی از خانوارهایی بوده که در شرایط سخت اقتصادی و همزمان با ایام جنگ رمضان، نیازمند توجه و پشتیبانی بیشتر هستند. این اقدام علاوه بر کمک به تأمین نیازهای اولیه، با هدف تقویت روحیه امید و انسجام در خانوادهها انجام شد.
مسئول کانون بانوان و خانواده کانون خدمت رضوی شهرستان یزد همچنین از اجرای طرحهای حمایتی ویژه دانشآموزان و نوجوانان نیازمند خبر داد و گفت: در قالب طرح «کرامت رضوی»، ۶۰ فقره حواله کفش و پوشاک به ارزش ۱۱۵ میلیون تومان تهیه و به دانشآموزانی اهدا شد که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، با کمبود اقلام آموزشی و پوشاک مواجه بودند.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای کاهش نگرانی والدین نسبت به تأمین ملزومات فرزندان و حمایت از ادامه تحصیل دختران و دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار همواره در طول سال انجام میشود.
کفیلالناس خاطرنشان کرد: در حوزه کمک به ازدواج جوانان، کانون بانوان و خانواده خادمیاران رضوی یزد گام دیگری نیز برداشته است. درراین ایام به توفیق الهی برای دو زوج جوان، کمکهزینه جهیزیه به ارزش ۵۵ میلیون تومان اختصاص یافته است.
وی گفت: این اقدام با هدف تسهیل شروع زندگی مشترک، کاهش فشار اقتصادی و عمل به توصیههای مربوط به ترویج فرهنگ «ازدواج آسان» صورت گرفته است. حمایت از زوجهای جوان بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، یکی از محورهای مهم فعالیتهای اجتماعی کانون است.
مسئول کانون بانوان و خانواده کانون خدمت رضوی شهرستان یزد افزود: اقدامات این کانون محدود به حوزه معیشت و ازدواج نبوده و در بخش تأمین مواد پروتئینی نیز خدمات ویژهای ارائه شده است.
وی گفت: بر این اساس خرید گوشت دو رأس گوسفند و یک رأس شترمرغ با ارزش مجموعاً ۹۵ میلیون تومان انجام شده و این اقلام میان افراد تحت پوشش توزیع شده است. همچنین یکی از گوسفندان خریداریشده برای طبخ غذا و پذیرایی از رزمندگان و ایثارگران حاضر در جبهه صهیونیستی تخصیص یافته است.
وی گفت: هدف از این اقدام، حمایت معیشتی در سبد غذایی خانوادههای نیازمند و کمک به سفرههای آنان در روزهای خاص ماه رمضان بوده است.
کفیلالناس با بیان اینکه در بخش فعالیتهای فرهنگی و مناسبتی نیز اقدامات جداگانهای صورت گرفته است. اظهار داشت: برای تجهیز موکبها، آمادهسازی فضاهای معنوی و اجرای مراسم مرتبط با ایام شهادت رهبر شهید و ماه مبارک رمضان، اقلامی مانند پرچم، بنر و همچنین شکر مورد نیاز چایخانه رضوی تهیه شده است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی این بخش از خدمات ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و هدف آن ایجاد فضای مناسب برای انجام برنامههای معنوی در موکبها و خدمترسانی بهتر به شرکتکنندگان بوده است.
مسئول کانون بانوان و خانواده کانون خدمت رضوی شهرستان یزد گفت: در ادامه این فعالیتها، طرحهای گستردهتری نیز برای شبهای قدر و ایام افطاری برنامهریزی و اجرا شده است. همچنین در سه شب احیای ماه مبارک رمضان، ۷۵۰ پرس غذای سحری توسط پنج نفر از خادمیاران تهیه و میان مردم توزیع شد و ارزش این برنامه ۱۲۷ میلیون تومان بوده است. علاوه بر آن، در ایام شهادت امیرالمؤمنین و رهبر شهید انقلاب، مراسم افطاری برای ۲۵۰ نفر برگزار شد که هزینه آن به ۴۳ میلیون تومان رسیده است.
کفیلالناس تصریح کرد: تمامی فعالیتهای انجامشده حاصل همکاری گسترده خیرین و حضور خالصانه خادمیاران داوطلب بوده و هدف نهایی آن، حمایت همهجانبه از اقشار نیازمند جامعه، تقویت روحیه همبستگی و ایجاد حس آرامش و امید در میان خانوادههای یزدی است.
نظر شما