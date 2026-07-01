به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در همایش «قرار هشتم» خادمیاران رضوی که در حسینیه تاریخی امیرچقماق برگزار شد، با تبیین تقابل ابدی جبهه حق و باطل و تلاش‌های نظام سلطه برای سلب گوهر انسانیت از جوامع، اظهار کرد: بررسی واکاوی مطالبات عمومی نشان می‌دهد که موضوع عفاف و حجاب در زمره مهم‌ترین و جذاب‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم استان قرار دارد و صیانت از این ارزش، به یکی از خواسته‌های جدی جامعه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب قانون نسبت به این حوزه تکالیف مشخصی دارد، افزود: قانون برای مقابله با ترویج پوشش‌هایی که در واقع نماد گروه‌ها و دسته‌های معاند بوده و مغایر با ارزش‌های فرهنگی جامعه است، الزامات قانونی تعیین کرده و اجرای این قوانین، علاوه بر جنبه حقوقی، پاسخی قاطع به مطالبه بخش قابل‌توجهی از جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش جوانان در حوزه آگاهی‌بخشی فرهنگی، گفت: لازم است جوانان و فعالان فرهنگی با رویکردی پژوهشی، نسبت به شناخت نمادها و الگوهای فرهنگی وارداتی و آثار اجتماعی آن‌ها مطالعه کرده و یافته‌های خود را در اختیار جامعه قرار دهند تا زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه برای خانواده‌ها و نسل جوان فراهم شود.

حجت‌الاسلام طهماسبی با بیان اینکه نباید دیدگاه یک اقلیتِ پرصدا و مدعی را به عنوان نظرِ همه مردم معرفی کرد، افزود: بخش عمده جامعه بانوان استان یزد دارای ظرفیت عظیم فرهنگی و اجتماعی بوده و خواهان حفظ پوشش متعارف و ارزش‌های اخلاقی، تمدنی و اسلامی هستند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تبعیت از ولایت و نقش آن در حفظ انسجام اجتماعی اظهار داشت: وحدت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه حول محور ارزش‌های مشترک و رهنمودهای ولایت حرکت کند و در مسائل مختلف، مصالح عمومی را بر سلایق فردی و گروهی ترجیح دهد.

حجاب؛ رکن امنیت اخلاقی و استحکام خانواده

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با تصریح بر اینکه حفظ عفت عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های استحکام خانواده، سلامت اجتماعی و پایه اساسی تمدن انسانی است، گفت: دشمن در واقع نماد ضدیت با تمدن و انسانیت است؛ این‌گونه نیست که بانوان جامعه ما همسو با خواسته او باشند، بلکه بسیاری از آن‌ها با وجود برخی کاستی‌ها در پوشش، دارای عفت و نجابت هستند؛ اما باید مراقبت کرد که نگاه نادرست و سطحی به این امر، به تدریج موجب آسیب به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نشود.

وی با اشاره به شرایط حساس امروز کشور خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای به هویت و انسجام جامعه آسیب وارد کنند. در این شرایط، حفظ وحدت، تقویت ارزش‌های اخلاقی و صیانت از بنیان خانواده از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام طهماسبی افزود: مسئولان استان در حوزه عفاف و حجاب دارای نگاه مشترک و هم‌افزا هستند و با بهره‌گیری از روش‌های قانونی، فرهنگی و اقناعی، این موضوع را با دقت، درایت و صلابت دنبال خواهند کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئله عفاف و حجاب تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه به امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه گره خورده است، گفت: همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه باید در کنار توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی، برای حفظ عفت عمومی، استحکام خانواده و ارتقای فرهنگ عمومی نیز احساس مسئولیت کنند.